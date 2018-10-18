Путин рассказал о реакции Абэ на предложение о мирном договоре

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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на международном дискуссионном клубе «Валдай» рассказал о реакции премьер-министр Японии Синдзо Абэ на предложение о мирном договоре.
Путин рассказал о реакции Абэ на предложение о мирном договоре
  • РИА Новости

«Я сказал, что если мы подпишем мирный договор сейчас, не решив вопроса по этим островам, то это не значит, что мы и не будем решать, не значит, что мы выбросим это на свалку истории и пойдём дальше как ни в чём не бывало. Пример отношений с Китаем говорит об обратном», — заявил Путин.

По его словам, у премьер-министра Японии Синдзо Абэ своя точка зрения.

«Уже в неформальной обстановке мы с ним продолжили эту дискуссию. Он сказал, что для Японии на сегодняшний день такой подход является неприемлемым и мы должны сначала выстроить решение... территориальных вопросов, а потом уже говорить о мирном договоре», — сказал российский президент.

Путин отметил, что можно и так, «но мы так уже 70 лет топчемся». 

Ранее Абэ назвал условие, при соблюдении которого мирный договор между Москвой и Токио может быть заключён.

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