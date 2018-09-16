Абэ назвал условие для заключения мирного договора между Россией и Японией

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал условие, при соблюдении которого мирный договор между Москвой и Токио может быть заключён.
Абэ назвал условие для заключения мирного договора между Россией и Японией
  • Reuters

«Я неоднократно озвучивал президенту Путину нашу позицию, согласно которой сначала должен быть решён территориальный вопрос и только затем решена проблема мирного договора», — цитирует его ТАСС.

При этом Абэ добавил, что заявлял об этом и до того, как Путин выступил с предложением заключить мирный договор между двумя странами без предварительных условий в ходе пленарной сессии в рамках ВЭФ.

Ранее СМИ передавали, что лидеры двух государств провели беседу тет-а-тет во Владивостоке.

Территориальные претензии Токио на несколько островов Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи) являются главной проблемой заключения мирного договора между Россией и Японией. 

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