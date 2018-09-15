СМИ: Путин и Абэ провели переговоры тет-а-тет во Владивостоке

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели беседу тет-а-тет во Владивостоке.

Об этом сообщает NHK со ссылкой на информированные источники.

По данным телеканала, обмен мнениями состоялся в ходе соревнований по дзюдо, на которых присутствовали оба лидера.

Помимо Путина и Абэ в беседе участвовал только переводчик. Телеканал не раскрыл содержания переговоров, но предположил, что речь могла идти о дальнейшем процессе ведения двусторонних переговоров.

Ранее Путин в ходе Восточного экономического форума предложил заключить российско-японский мирный договор до конца года без предварительных условий.

В свою очередь, Абэ заявил, что Москве и Токио следует «сломать скорлупу взаимного недоверия» для продвижения по вопросу заключения договора.

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