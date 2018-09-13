Абэ изложил подход Японии к заключению мирного договора с Россией
«Важно, чтобы продвинулось взаимопонимание между народами России и Японии и была подготовлена среда (для решения вопроса. — RT)», — цитирует политика Kyodo.
Ранее полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, чем руководствуется Москва при разработке соглашения.
12 сентября президент России Владимир Путин в ходе заседания Восточного экономического форума предложил заключить мирный договор с Японией до конца года без предварительных условий.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, предложение родилось во время выступления Путина на ВЭФ.