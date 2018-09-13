Трутнев рассказал о подходе России к заключению мирного договора с Японией

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Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал о том, чем руководствуется Москва при разработке мирного договора с Японией.

В частности, он утверждает, что Москва руководствуются не экономическими расчётами, а желанием поддерживать добрососедские отношения.

«Мир в отношениях создаёт фундамент, на котором возникают отношения. Это не вопрос обмена: ты мне — я тебе. То, что ВЭФ стал площадкой, на которой происходит встреча Путина с лидерами АТР, имеет фундаментальное значение. И здесь не оцениваем экономический эффект», — цитирует Трутнева РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания ВЭФ-2018 выступил с предложением заключить мирный договор с Японией до конца года без предварительных условий.

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с НСН оценил возможность урегулирования спорных вопросов для заключения мирного договора между Россией и Японией.

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