Путин посетит учения «Восток-2018» в Забайкалье с участием военных России и Китая

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Российский лидер Владимир Путин в четверг, 13 сентября, посетит основной этап военных манёвров «Восток-2018» на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае, заявили в пресс-службе Кремля.
Путин посетит учения «Восток-2018» в Забайкалье с участием военных России и Китая
  • РИА Новости

«Владимир Путин посетит основной этап военных манёвров «Восток-2018» на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что во время учений формирования ВС России и Народной-освободительной армии КНР отработают действия по отражению наступления условного противника.

Ранее сообщалось, что глава государства посетит один из этапов учений «Восток-2018».

Эксперт Александр Рар прокомментировал НСН предстоящие манёвры российской стороны

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