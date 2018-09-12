Путин посетит учения «Восток-2018» в Забайкалье с участием военных России и Китая

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 13 сентября, посетит основной этап военных манёвров «Восток-2018» на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае, заявили в пресс-службе Кремля.

РИА Новости

«Владимир Путин посетит основной этап военных манёвров «Восток-2018» на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае», — приводит РИА Новости сообщение. Отмечается, что во время учений формирования ВС России и Народной-освободительной армии КНР отработают действия по отражению наступления условного противника. Ранее сообщалось, что глава государства посетит один из этапов учений «Восток-2018». Эксперт Александр Рар прокомментировал НСН предстоящие манёвры российской стороны.