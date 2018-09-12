Песков рассказал о предложении Путина заключить мирный договор с Японией

Предложение российского лидера Владимира Путина заключить мирный договор с Японией родилось во время его выступления в рамках ВЭФ-2018. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это достаточно новая инициатива Путина, и, выступая на пленарном заседании, президент отметил, что это такая мысль, которая родилась прямо во время этого заседания, во время выступления, с учётом тех тезисов, которые были озвучены премьер-министром Абэ», — сказал он.

Песков подчеркнул, что смысл идеи ясен, а решение территориальных споров — это процесс, «который иногда требует не одного десятилетия».

«Опыт решения таких сложных растянутых по времени процессов у России есть, например с Китаем, и президент тоже об этом говорил… Предлагается сначала подписать мирный договор и потом уже, исходя из отношений мира, дружбы и сотрудничества, выходить на необходимые консенсусы», — добавил он.

Он допустил, что с японской стороны могут быть нюансы.

«Понятно, что каждый отталкивается от своих позиций, но президент Путин настроен на решение этой проблемы, президент Путин высоко ценит усилия премьер-министра Абэ по налаживанию добрых отношений, по реализации плана из восьми пунктов и огромного количества проектов, которые зиждутся на этом плане», — рассказал он.

Ранее Путин в ходе заседания ВЭФ-2018 выступил с предложением заключить мирный договор с Японией до конца года без предварительных условий.