Японский премьер намерен продолжать переговоры с Россией на основе договорённостей в Сингапуре
«Возглавляемое мною правительство твёрдо опирается на достигнутые в 2018 году в Сингапуре итоги встречи между лидерами наших стран, и впредь мы будем продолжать переговоры на основе договорённостей между двумя странами», — цитирует ТАСС видеообращение Суга.
По его словам, для продвижения переговоров важно, чтобы каждый гражданин расширял своё понимание данного вопроса.
Он также назвал прискорбным факт того, что между Россией и Японией до сих пор не подписан мирный договор.
Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги выразил надежду на возобновление обсуждения с Россией совместных проектов хозяйственной деятельности на южных островах Курильской гряды.