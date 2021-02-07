Японский премьер намерен продолжать переговоры с Россией на основе договорённостей в Сингапуре

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Япония намерена продолжать вести переговоры о мирном договоре с Россией на основе договорённостей, достигнутых на высшем уровне в Сингапуре в 2018 году, заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

«Возглавляемое мною правительство твёрдо опирается на достигнутые в 2018 году в Сингапуре итоги встречи между лидерами наших стран, и впредь мы будем продолжать переговоры на основе договорённостей между двумя странами», — цитирует ТАСС видеообращение Суга.

По его словам, для продвижения переговоров важно, чтобы каждый гражданин расширял своё понимание данного вопроса.

Он также назвал прискорбным факт того, что между Россией и Японией до сих пор не подписан мирный договор.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги выразил надежду на возобновление обсуждения с Россией совместных проектов хозяйственной деятельности на южных островах Курильской гряды.

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