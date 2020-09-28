«Деморализовать оппонента»: как Трамп спрогнозировал свой успех на выборах
- Бывший вице-президент США Джо Байден и глава Белого дома Дональд Трамп
- © Mike Segar; Tom Brenner/Reuters
Дональд Трамп заявил, что одержит «грандиозную победу» на грядущих выборах президента США. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции в Белом доме.
«Думаю, у нас мощное движение (поддержки. — RT). Нас ждёт поистине грандиозная победа. Передачи власти не будет, объявлять её в случае нашей победы нет смысла. Сейчас задаются вопросом, будет ли власть передана в мирной обстановке. Разумеется. Вот только мы столкнулись с большой проблемой, и вы это видите каждый день — что каждый день происходит с бюллетенями», — отметил Трамп.
Он уточнил, что «демократы посягают на неприкосновенность избирательного процесса».
«В ходе июньских праймериз демократов в Бруклине 25% отправленных по почте бюллетеней были признаны недействительными. Вы об этом знаете. На внеочередных выборах в Нью‑Джерси 20% присланных по почте бюллетеней оказались выброшены, и теперь четыре человека привлечены к суду за фальсификацию. Всё это касается голосования по почте. На праймериз во Флориде отказались принять 35 тыс. отправленных по почте бюллетеней, а в Калифорнии — 100 тыс. И это только начало», — отметил глава Белого дома.
Трамп также назвал голосование по почте «прямым путём к хаосу».
«Они (представители Демпартии. — RT) хотят обязать все штаты провести голосование по почте, так? Я называю такое голосование «навязанным»... Они хотят разослать бюллетени по почте, не согласовав вопрос с избирателями. Другими словами, их будут направлять всем подряд... Но когда бюллетени подтасовывают, система коррумпирована — а это так, очевидно, что так и есть... Лучше меня об этом знают только демократы. Наверное, в кулуарах они до упаду смеются над ситуацией», — сказал американский лидер.
Смена риторики
Стоит отметить, что ранее глава Белого дома не давал столь однозначных прогнозов относительно исхода избирательного процесса. В частности, в августе Трамп говорил о «почти равных» шансах кандидатов занять президентское кресло.
«Не болейте, будьте бдительны, будьте предельно осторожны. Идите и приложите максимум усилий. Для нас важен каждый ваш голос, поскольку борьба на выборах, скорее всего, будет упорной. Я всегда исхожу из того, что шансы будут почти равны. В арсенале фейковых СМИ есть занижающие рейтинг опросы общественного мнения, которые охватывают заметно больше демократов, чем республиканцев», — сообщил глава Белого дома в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Аризона.
- Президент США Дональд Трамп
- © Tom Brenner/Reuters
Трамп также отметил, что если он не победит на выборах, то Байден сможет перечеркнуть все достижения предыдущей администрации.
«Что касается наших начинаний (а добились мы очень и очень многого, будь то в отношении наших военных, наших ветеранов или чего угодно), то тут — как с деревом: ему нужно некоторое время, чтобы прижиться. Ты сажаешь дерево, и оно должно пустить корни. Если у нас будет ещё четыре года, они уже ничего не смогут сделать — наша страна будет уверенно двигаться вперёд», — заявил тогда американский лидер.
Напомним, 29 сентября в Кливленде состоятся первые дебаты Трампа и его соперника на выборах Джо Байдена. Разговаривая с журналистами о предстоящем мероприятии, глава Белого дома заявил, что Байден может использовать стимулирующие препараты, чтобы лучше выступить на грядущих дебатах.
«Я готов пройти тест на приём стимуляторов. Я считаю, что это следует сделать и ему, поскольку выступает он очень по-разному», — пояснил Трамп.
По его мнению, в начале президентской гонки на дебатах против Элизабет Уоррен и Камалы Харрис Байден выступал гораздо хуже, чем на дебатах против Берни Сандерса.
«В плане дебатов он не Уинстон Черчилль, но (против Сандерса. — RT) он выступил нормально. Говорят, он был на стимуляторах. Об этом много говорили и писали», — добавил президент США.
«Предвыборная технология»
По мнению экспертов, глава Белого дома сменил риторику и начал заявлять о своей победе на выборах, в первую очередь из-за предстоящих дебатов с Байденом. По мнению аналитиков, так американский лидер надеется «подготовить почву» к этому мероприятию.
«Трамп уже сейчас хочет показать, что его враг повержен. При этом глава Белого дома говорит очень простую вещь: Байден уже проиграл дебаты и выборы, даже не потому, что он хуже или лучше Трампа, а из-за его ставки на фальсификации и махинации, чего население не простит», — такую точку зрения в беседе с RT высказал член-корреспондент Академии военных наук американист Сергей Судаков.
По мнению политолога Александра Асафова, Трамп, говоря о «грандиозной победе» и одновременно о возможных фальсификациях со стороны демократов, «готовится сразу к двум сценариям» — к тому, что он действительно одержит победу, и к возможному поражению.
- Праймериз в США, Миннеаполис
- Reuters
- © Nicole Neri
«Если Трамп проиграет, то его текущие аргументы о махинациях представителей Демпартии будут как никогда кстати. Они понадобятся, чтобы добиться признания результатов недействительными или оспаривания их в суде. Помимо заявлений о возможных фальсификациях при голосовании по почте, глава Белого дома делает ставку на тезисы о бездействии демократов-губернаторов, которые, по его мнению, губят страну, потворствуя протестующим», — заявил эксперт в беседе с RT.
При этом Асафов полагает, что Трамп искренне верит в свою победу и не воспринимает Байдена как серьёзного соперника на предстоящих дебатах.
«Такое состязание для Трампа — крайне простая история, поэтому он с такой уверенностью сейчас заявляет о своей победе на выборах. Кроме того, с помощью таких утверждений глава Белого дома пытается ещё больше деморализовать своего оппонента», — отметил аналитик.
Объявляя о победе на выборах, Трамп также «отрабатывает классическую предвыборную технологию» и одновременно некий приём из бизнеса, подчёркивает Судаков.
«Тут он действует абсолютно в своих предпринимательских традициях, когда перед важной сделкой бизнесмен заявляет потенциальным партнёрам, что им необходимо вкладываться в проект, поскольку сделка будет гарантированно закрыта. Надо отметить, что на харизме и доверии Трампу уже удавалось сделать чудо в 2016 году, возможно, это получится у него и в 2020-м», — подчеркнул эксперт.
При этом у американцев есть серьёзные основания, чтобы отдать свои голоса за Трампа, а не за Байдена, полагает Судаков.
«В тех условиях, в которых сейчас оказались Соединённые Штаты (приближение новой волны пандемии, колоссальные проблемы с экономикой), переизбрание Трампа будет наилучшим вариантом развития событий. Ведь тогда продолжение и преемственность курса без каких-либо кардинальных встрясок в экономике и социальной жизни пойдут на пользу стране. А Сонный Джо, который заявляет о какой-то стабильности при своём избрании, на самом деле не сможет её гарантировать», — отметил аналитик.
Эксперты также сходятся во мнении, что не стоит всецело ориентироваться на социологические опросы и рейтинги кандидатов, «которые всё время скачут».
Напомним, по данным агрегатора социологических опросов RealClearPolitics, сейчас за Джо Байдена готовы проголосовать 49,9% избирателей, за Трампа — 43,1%.
«Согласно текущим данным, избиратели на текущий момент поделились примерно поровну. В этом и заключается вся интрига 3 ноября. Однако на сдвиг в ту или иную сторону может повлиять целый ряд факторов, в частности продолжение уличных акций, новый всплеск распространения коронавируса, различные шпионские истории, которые, как мы видим, продолжают происходить. На исход выборов может сейчас повлиять всё что угодно», — заключил Асафов.
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