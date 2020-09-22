Денежный вопрос: как пожертвования на избирательную кампанию могут повлиять на исход президентской гонки в США

Дональд Трамп приближается к президентским выборам с заметно более скудным бюджетом, чем его соперник Джо Байден. По данным СМИ, на сегодняшний день предвыборный штаб кандидата от Демпартии располагает $466 млн, а штаб действующего президента — только $325 млн. При этом в общей сложности Трамп собрал около $1,3 млрд, что больше, чем у Байдена, который за всё время кампании привлёк лишь $990 млн. Из собранных средств Трамп уже потратил около $1 млрд. Как отмечают аналитики, столь большие расходы пока не помогли действующему президенту вырваться вперёд в предвыборной гонке: согласно большинству опросов, республиканец отстаёт от демократа по популярности на несколько процентных пунктов. В то же время эксперты полагают, что за оставшееся до выборов время ситуация может измениться.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден располагает сегодня большими средствами для ведения избирательной кампании, чем действующий глава государства Дональд Трамп. Как сообщило со ссылкой на избирательный штаб Байдена издание The Wall Street Journal, сейчас кандидат от Демпартии может распоряжаться $466 млн — это на $141 млн больше, чем у Трампа.

Эту информацию подтвердил в своём Twitter Роб Флаэрти — директор предвыборного штаба Джо Байдена по цифровым технологиям.

«Наша решительная народная армия не только смогла преодолеть разрыв в сборе средств между нами и предвыборной кампанией Дональда Трампа, но и вырвалась вперёд на $141 млн», — написал он.

Donald Trump reported that his campaign has $325 million cash on hand.



Joe Biden’s cash on hand is now $466 million.



Our scrappy, grassroots army has not only closed Donald Trump’s fundraising gap — it’s exceeded it by $141 million. https://t.co/eZjycszDeR — Rob Flaherty (@Rob_Flaherty) September 21, 2020

Газета отмечает, что Трамп начал собирать пожертвования на проведение предвыборной кампании 2020 года ещё в 2017-м, в то время как Байден объявил о своём намерении баллотироваться только в апреле 2019 года. Как сообщает издание со ссылкой на директора по связям с общественностью предвыборного штаба Трампа Тима Мёрто, на момент начала сентября команда действующего президента располагала $325 млн.

Отмечается также, что в прошлом месяце штаб Трампа сократил расходы на телевизионную агитацию, чтобы сохранить больше средств на финал предвыборной кампании. При этом за август Трамп собрал около $210 млн, а Джо Байден — рекордные $364,5 млн.

Предвыборная агитация за Дональда Трампа и Джо Байдена

Reuters

© Al Drago

Комментируя эти данные, руководитель предвыборного штаба Джо Байдена Дженнифер О’Мэлли Диллон заявила, что «масштаб и историческое значение данного факта даже не укладываются в голове».

«У нас будут ресурсы не только для того, чтобы провести серьёзную работу в наших штатах, но и для более заметных усилий в колеблющихся штатах», — добавила Диллон.

Кроме того, предвыборная казна Байдена может в обозримом будущем пополниться ещё на $100 млн. Эту сумму пообещал передать предвыборному штабу кандидата от Демпартии миллиардер Майкл Блумберг, который ранее сам выдвигал свою кандидатуру на пост президента от Демократической партии. Он сделал такое заявление после того, как опрос телекомпании NBC News и социологической службы Marist Poll показал, что между Трампом и Байденом в штате Флорида разворачивается напряжённая борьба.

Как установили авторы исследования, проведённого в штате, Байден и Трамп поделили симпатии местных избирателей ровно поровну, набрав по 48% голосов респондентов из числа потенциальных избирателей.

Также дополнительный приток частных пожертвований на кампанию Байдена был отмечен после известия о смерти судьи Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург, известной своими либеральными взглядами. Только за один час после её смерти на избирательную кампанию Демпартии поступило через сервис ActBlue $6,2 млн. Суммарно через этот канал Демпартия получила за последние дни около $100 млн.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, приток средств на счета предвыборного штаба Байдена говорит о высоком уровне консолидации в рядах Демократической партии и её сторонников.

«Кроме того, демократов мобилизовала смерть Рут Гинзбург, поскольку если Трампу удастся провести нового судью до президентских выборов, то это резко изменит соотношение сил в расстановке Верховного суда США. В перспективе это может повлиять и на исход президентских выборов», — отметил эксперт в комментарии RT.

По словам Владимира Васильева, сегодня сбор средств является формой поддержки кандидатов, особенно важной в условиях кризиса.

Майкл Блумберг

Reuters

© Marco Bello

«Разные игроки вносят средства в предвыборные фонды кандидатов, понимая, что их не забудут, учтут, например при одобрении госконтрактов. Байден может представить приток взносов как то, что Америка выбирает его ещё до выборов. Это явный сигнал для избирателей. Однако до выборов ситуация ещё может поменяться», — добавил аналитик.

Несколько иной точки зрения придерживается политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, финансовые показатели штаба Байдена вряд ли произведут большое впечатление на рядовых американцев.

«Многих избирателей, напротив, раздражает то, насколько большие деньги крутятся в электоральном бизнесе. Раньше, правда, взносы на избирательные кампании со стороны крупных спонсоров считались важным индикатором настроений бизнеса. Но сейчас мнения настолько поляризовались, что бизнес-интересы отошли на второй план», — пояснил эксперт в комментарии RT.

«Оба кандидата выступают слабо»

Текущая президентская кампания в США обещает стать одной из самых дорогостоящих за последние годы. Как сообщает Forbes со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии, суммарно всеми кандидатами на кампанию 2020 года уже сейчас потрачено $3,7 млрд. При этом значительная часть средств — $1,4 млрд — была потрачена вышедшими из гонки миллиардерами Майклом Блумбергом и Томом Стайером.

Для сравнения: суммарный бюджет президентской кампании 2016 года составил $2,21 млрд.

Митинг сторонников Дональда Трампа

Reuters

© Jonathan Ernst

При этом Дональд Трамп, по данным СМИ, по общему количеству собранных средств пока превосходит Байдена. Штабу республиканца удалось аккумулировать порядка $1,3 млрд, в то время как демократы собрали пока лишь $990 млн.

Около миллиарда из собранных средств Трамп уже израсходовал. По информации агентства Bloomberg, он рассматривает также вопрос о том, чтобы вложить в свою предвыборную кампанию дополнительно порядка $100 млн из собственных средств. Однако в штабе Трампа не спешат подтверждать эти сведения, утверждая, что кампания по сбору средств продвигается успешно.

Сам Трамп объяснил большие траты своего предвыборного штаба расходами на борьбу с фейковыми материалами в СМИ.

«На начальных этапах мой предвыборный штаб потратил немало денег, чтобы создать противовес фейковым СМИ и лживым материалам о том, как мы решаем проблему китайского вируса. Теперь же они видят, как ЗАМЕЧАТЕЛЬНО мы справились, и у нас в три раза больше [средств], чем четыре года назад. А ещё мы ведём в опросах. Куча $ и ЭНЕРГИИ!» — написал политик в своём Twitter 8 сентября.

My Campaign spent a lot of money up front in order to compensate for the false reporting and Fake News concerning our handling of the China Virus. Now they see the GREAT job we have done, and we have 3 times more than we had 4 years ago - & are up in polls. Lots of $’s & ENERGY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2020

Однако, как отмечают эксперты, использование собранных средств Трампом пока нельзя назвать очень эффективным, так как опросы показывают, что за Байдена на данный момент готовы проголосовать больше американцев, чем за действующего президента. В частности, опрос радиостанции NPR в сотрудничестве с PBS NewsHour и Marist, проведённый с 11 по 16 сентября, показал, что за шесть недель до выборов Дональда Трампа поддерживают 43% избирателей, а Байдена — 52%.

Похожие результаты (50% у Байдена и лишь 41% у Трампа) были получены в ходе социологического исследования, проведённого агентством Reuters совместно с компанией Ipsos с 11 по 15 сентября.

Впрочем, аналитики также призывают не торопиться с прогнозами, потому что за оставшееся до выборов время рейтинги и бюджеты обоих кандидатов могут измениться.

«Разница в финансах пока ничего не означает, поскольку не так давно Трамп опережал по этому показателю Байдена. Кроме того, Трамп может выравнять счёт благодаря личным вложениям», — отметил Дмитрий Дробницкий.

Reuters

© Daniel Acker

Эксперт также не склонен полностью полагаться на результаты социологических опросов.

«Социологи до сих пор не научились делать поправку на такие факторы, как, к примеру, стеснение респондентов. В реальности дела у Трампа идут лучше, чем можно подумать, исходя из данных опросов. Пока что демократы так и не смогли убедительно продемонстрировать, что Трампа действительно нельзя оставлять на второй срок. Но и Трамп пока не смог доказать, что он является лучшим выбором. Пока что оба кандидата выступают довольно слабо, хотя Трамп более энергичный», — отметил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Васильев.

«По опросам общественного мнения Байден опережает Трампа на несколько процентов. Но предстоящие дебаты и другие факторы ещё могут изменить этот разрыв как в пользу одного, так и в пользу другого кандидата», — подытожил эксперт.