«Поиск виновных»: в США призывают ответить на «чрезмерную» добычу нефти РФ и Саудовской Аравией
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В конгрессе США считают необходимым «принять меры для предотвращения чрезмерной добычи нефти Королевством Саудовская Аравия и Российской Федерацией». Такой призыв содержится в письме конгрессменов-республиканцев Кевина Маккарти, Мака Торнберри и Грега Уолдена, направленном госсекретарю Майку Помпео.
«В этот критический момент, когда в мире свирепствует пандемия, Саудовская Аравия и Россия приняли решение наводнить нефтяной рынок беспрецедентным объёмом поставок сырой нефти. Такое манипулирование рынками ещё в большей мере дестабилизирует мировую экономику, усугубляя страдания рядовых граждан. Крайне важно, чтобы американское правительство ответило решительными действиями», — утверждается в документе, с текстом которого ознакомился RT.
Потребление энергосырья в мире с начала 2020 года стало резко падать на фоне распространения коронавируса, и нефть стала постепенно дешеветь. Как ожидалось, участники альянса ОПЕК+ должны были дополнительно уменьшить добычу, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.
6 марта в Вене завершились двухдневные переговоры участников сделки ОПЕК+, однако по итогам заседания стороны не достигли консенсуса и решили полностью отказаться от всех обязательств, взятых на себя ранее. Так, стороны договорились продолжить сотрудничество, но уже без гарантий снижения добычи энергосырья. После провала переговоров по сделке ОПЕК+ произошёл обвал нефтяных цен.
Между тем, как подчёркивал глава Минэнерго России Александр Новак, российская сторона не призывала полностью отказываться от сделки.
9 марта стало известно о планах Саудовской Аравии увеличить производство сырья в апреле до 10 млн баррелей в сутки, а в случае необходимости — до 12 млн. Более того, Эр-Рияд объявил о рекордных за 20 лет скидках на нефть для всех своих клиентов.
Как заявлял российский премьер-министр Михаил Мишустин, падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и о резком наращивании добычи.
«В этой связи хотел бы отметить следующее. Первое: это не мы были инициаторами выхода из этого соглашения. Напротив, мы предложили продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала или на год, в том числе, чтобы не осложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса», — указал он.
Как подчеркнул председатель правительства, позиция России была «абсолютно выверенной и обоснованной».
Однако российские власти неоднократно подчёркивали, что страна не ведёт никаких экономических противостояний.
«Никаких войн ценовых между Россией и Саудовской Аравией нет. Есть очень неблагоприятная для многих стран ценовая конъюнктура», — подчёркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что у Москвы с Эр-Риядом «хорошие отношения, партнёрские».
Кроме того, как сообщил 2 апреля Александр Новак, Россия не собирается наращивать нефтедобычу на фоне перепроизводства на рынке.
Как объяснил в разговоре с RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, в сложившейся ситуации Россия продолжает добычу нефти на уровне прежних договорённостей.
«Нам было предложено, как и всем остальным, увеличить сокращение добычи нефти, на тот момент Россия уже сократила на 300 тыс. баррелей в сутки, нам же было предложено ещё на 300 тыс. Россия отказалась дополнительно сокращать, но и не увеличивает объёмы. Сейчас Россия добывает 11,3 млн баррелей в день, то есть у нас добыча не изменилась, Россия своё слово держит в этом плане. Мы как добывали, так и добываем 11,3», — подчеркнул он.
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Более того, 3 апреля президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к сотрудничеству по нефти с ОПЕК+ и США на условиях партнёрства.
«Россия считает необходимым объединить усилия, мы не были инициаторами разрыва сделки ОПЕК+, мы готовы к договорённостям с партнёрами в рамках этого механизма ОПЕК+ и готовы к взаимодействию с Соединёнными Штатами Америки», — сказал он.
Как подчеркнул президент, нужно совместными стараниями сбалансировать рынок и сократить добычу нефти.
«По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объёме где-то 10 млн баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше... Конечно, это всё должно происходить по-партнёрски», — добавил он.
Путин пояснил, что речь идёт об уровне добычи первого квартала текущего года.
Саудовская Аравия также обратилась с призывом к странам-партнёрам в рамках ОПЕК+ провести внеочередную встречу для обсуждения ситуации на рынке нефти.
В ближайшие дни страны ОПЕК+ намерены провести совещание, в результате которого возможно ожидать, что стороны придут к новым договорённостям. Однако позиция США остаётся неясной, подчеркнул Алексей Коренев.
«Россия уже предложила свой механизм реализации на каждую из стран, кто-то по 200 снижает, кто-то по 100, может быть, даже мы пойдём на снижение на 300 тыс. баррелей в день. Саудовская Аравия тоже наверняка будет готова идти на уступки, а вот позиция Америки остаётся непонятной. Уж они-то достаточно сильно страдают от низких цен, потому что почти половина добываемой в США нефти — это сланцевая нефть, а стоимость её извлечения достаточно велика», — подчеркнул эксперт.
«Дипломатическое давление»
Тем не менее в своём письме Майку Помпео конгрессмены призывают Госдеп повлиять на Москву и Эр-Рияд.
«Крайне важно, чтобы Госдепартамент использовал соответствующее дипломатическое давление с целью не допустить нанесения этими иностранными государствами ненужного ущерба экономикам стран по всему миру. Саудовской Аравии и Российской Федерации следует осознать, что сейчас необходимо совместными усилиями преодолевать глобальный кризис, связанный с пандемией COVID-19, и что для тех, кто решит стать источником нестабильности на мировых рынках, существуют последствия», — говорится в документе.
- Reuters
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Ранее американские СМИ также заявляли о возможности введения новых антироссийских санкций. Так, 19 марта издание The Wall Street Journal со ссылкой на некие источники утверждало, что Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
В апреле газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что американские производители нефти запустили лоббистскую кампанию в поддержку применения рестриктивных мер против России и Саудовской Аравии, чтобы заставить власти США повлиять на обе страны.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подобные материалы американских СМИ, отнёс сообщения о санкциях к «весеннему обострению, спровоцированному коронавирусом, у страдающих русофобией».
По мнению Алексея Коренева, несмотря на то что американские компании несут огромный ущерб из-за сложившейся экономической ситуации, подход к ней Дональда Трампа остаётся, мягко говоря, странным.
«В США уже разорился первый крупный сланцевый добытчик — компания Whiting Petroleum, но, что интересно, президент Трамп ещё вчера сначала призвал ОПЕК в целом снизить добычу на 10 млн баррелей в день, через 15 минут он уже призвал снизить добычу на 15 млн баррелей в день, но тут же заявил, что это никоим образом не означает какие-то обязательства для Америки. То есть Америка вне ОПЕК, поэтому никаких сокращений сама делать не будет. В общем, достаточно характерная позиция для Вашингтона, привыкшего считать себя над остальными», — подчеркнул эксперт.
Как отметил в беседе с RT директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, в Соединённых Штатах привычно пытаются переложить ответственность за сложившуюся обстановку на Москву.
«В Америке будут искать виновных в негативной ситуации на американских рынках, беспрецедентном росте безработицы в США, в огромном падении фондового рынка. Сейчас он начинает стабилизироваться на фоне огромной накачки деньгами из Федеральной резервной системы и обещаний, которые даёт администрация Трампа, но роста не происходит. Кто-то в этом должен быть виноват, и, естественно, не американцы», — заключил он.