Главы минэнерго США и России провели переговоры
Отмечается, что стороны «обсудили развитие энергетического рынка и договорились продолжить диалог между крупнейшими производителями и потребителями энергии, в том числе в рамках G20, чтобы справиться с этим беспрецедентным периодом перебоев в мировой экономике».
«Министр с нетерпением ожидает продолжения бесед со своими коллегами по всему миру на эту важную тему», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон, Москва и Эр-рияд намерены обсудить цены на нефть.
30 марта российский лидер Владимир Путин и Трамп в телефонном разговоре затронули ситуацию, развивающуюся на мировом нефтяном рынке.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил ближайшие перспективы цен на нефть.