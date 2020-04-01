Главы минэнерго США и России провели переговоры

Министры энергетики США Дэн Бруйетт и глава Минэнерго России Александр Новак провели переговоры.

Отмечается, что стороны «обсудили развитие энергетического рынка и договорились продолжить диалог между крупнейшими производителями и потребителями энергии, в том числе в рамках G20, чтобы справиться с этим беспрецедентным периодом перебоев в мировой экономике».

«Министр с нетерпением ожидает продолжения бесед со своими коллегами по всему миру на эту важную тему», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон, Москва и Эр-рияд намерены обсудить цены на нефть.

30 марта российский лидер Владимир Путин и Трамп в телефонном разговоре затронули ситуацию, развивающуюся на мировом нефтяном рынке.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил ближайшие перспективы цен на нефть.