Мишустин объяснил падение рынков

Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.

По его словам, в настоящее время нефтяные рынки находятся под влиянием негативных событий: эпидемии коронавируса и решения стран — членов организации экспортёров нефти выйти из соглашения о сокращении добычи.

«В этой связи хотел бы отметить следующее. Первое: это не мы были инициаторами выхода из этого соглашения. Напротив, мы предложили продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала или на год, в том числе чтобы не осложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса», — указал он.

Как подчеркнул председатель правительства, позиция России была «абсолютно выверенной и обоснованной».

«Спрос на энергоносители уже уменьшался из-за замедления мировой экономики и сокращения международной торговли», — пояснил Мишустин.

Он напомнил, что страны ОПЕК приняли решение не продлевать соглашение «на текущих уровнях», а Саудовская Аравия, будучи лидером ОПЕК, объявила о «беспрецедентном снижении цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней, что привело к падению рынков».

9 марта основные фондовые индексы США открылись падением на 7%, а стоимость нефти обвалилась на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+.

Американский лидер Дональд Трамп назвал причиной падения рынков «спор» Саудовской Аравии и России по цене и уровню добычи нефти, а также «лживые СМИ».

Как позднее отмечал первый вице-премьер России Андрей Белоусов, признаков «второй волны» снижения на рынках в настоящее время нет.