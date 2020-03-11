Белоусов оценил возможность «второй волны» снижения на рынках

Признаков «второй волны» снижения на рынках в настоящее время нет. Об этом журналистам заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. По его словам, правительство отслеживает ситуации на финансовом рынке.

«Сейчас будет очень многое зависеть от того, будет вторая волна (снижения на рынках. — RT) или нет. Сегодня как раз собирались вместе с Банком России, с Минфином с утра, смотрели — пока признаков этого нет», — цитирует Интерфакс Белоусова.

Говоря о ситуации с нефтью, показателями фондового рынка, он отметил, что «сама структура и характер отскока», который произошёл, «более-менее всё пока идёт в предсказуемом коридоре».

Отвечая на вопрос о том, что может привести ко «второй волне» снижения на рынках, он сказал: «Может привести массовый отток капитала, если он произойдёт».

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил уверенность, что Россия спокойно пройдёт турбулентный период в экономике.

9 марта стоимость нефти обвалилась на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+.