Путин уверен, что экономика России переживёт турбулентность и окрепнет

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин на встрече с инвесторами выразил уверенность, что страна спокойно пройдёт турбулентный период в экономике.
Путин уверен, что экономика России переживёт турбулентность и окрепнет
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Я уверен, Россия пройдёт этот турбулентный период достойно, спокойно», — цитирует главу государства ТАСС.

По его словам, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства «вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьёзной конкурентной борьбе».

9 марта стоимость нефти обвалилась на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+.

В Кремле заявили, что рассматривали различные варианты перед переговорами. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, волатильность на рынках, вероятно, какое-то время будет продолжаться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить