Минэнерго рассмотрело стресс-сценарий снижения спроса на энергоресурсы

Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что ведомство рассмотрело стресс-сценарий снижения спроса на энергоресурсы.

Стенограмма выступления Новака опубликована на сайте кабмина.

На заседании правительства обсуждалась энергетическая стратегия России на период до 2035 года.

«Нами рассмотрен стресс-сценарий, учитывающий текущее состояние рынка, значительное снижение спроса на энергоресурсы в краткосрочной перспективе», — заявил Новак.

Он отметил важность «в ежедневном режиме мониторить ситуацию, уделять внимание устойчивости отраслей ТЭК в текущих условиях».

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФАН оценил ситуацию на нефтяном рынке.