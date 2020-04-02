Минэнерго рассмотрело стресс-сценарий снижения спроса на энергоресурсы
- РИА Новости
Стенограмма выступления Новака опубликована на сайте кабмина.
На заседании правительства обсуждалась энергетическая стратегия России на период до 2035 года.
«Нами рассмотрен стресс-сценарий, учитывающий текущее состояние рынка, значительное снижение спроса на энергоресурсы в краткосрочной перспективе», — заявил Новак.
Он отметил важность «в ежедневном режиме мониторить ситуацию, уделять внимание устойчивости отраслей ТЭК в текущих условиях».
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФАН оценил ситуацию на нефтяном рынке.