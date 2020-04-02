Эксперт оценил ситуацию на рынке нефти

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке.

По его мнению, для налаживания ситуации на нефтяном рынке и роста цен странам — производителям топлива необходимо вернуться к переговорам и возродить сделку ОПЕК+.

Он отметил, что кратковременные отрицательные цены на нефть говорят о бедственном положении мирового нефтяного рынка.

«Это не проблема одной России — все производители нефти уже сталкиваются и будут сталкиваться со сложностями из-за угрозы переизбытка нефти после разрыва сделки ОПЕК+. Мир может столкнуться с переизбытком в 27 миллионов баррелей в сутки. Вопрос в том, готовы ли будут Саудовская Аравия и США сесть за стол переговоров и возродить ОПЕК+. Либо создать нового, более эффективного регулятора и решить проблемы на рынке», — заявил Фролов в беседе с URA.RU.

Он добавил, что в ситуации с распространением коронавируса неизвестно, сколько нефти понадобится миру в апреле и мае.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФАН оценил ситуацию на нефтяном рынке.