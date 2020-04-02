Саудовская Аравия призвала срочно провести встречу стран ОПЕК+

Саудовская Аравия обратилась с призывом к странам-партнёрам в рамках ОПЕК+ провести внеочередную встречу для обсуждения ситуации на рынке нефти, сообщает Саудовское агентство печати.

«Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение Саудовской Аравии связано со стремлением поддержать мировую экономику «в исключительных обстоятельствах» и «в знак признательности за просьбу» президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов росла на 46,7% и на пике достигла $36,29 за баррель.

Трамп, в свою очередь, заявил, что ожидает договорённостей по нефти между Москвой и Эр-Риядом.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил ближайшие перспективы цен на нефть.