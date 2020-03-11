«Неурегулированные вопросы»: что может помешать США вывести войска из Афганистана

Соединённые Штаты запустили процесс вывода войск из Афганистана. Об этом заявил официальный представитель сил США в республике (USFOR-A) полковник Сонни Леггетт. Согласно заключённой в конце февраля сделке Вашингтона с талибами, в течение 135 дней количество американских военнослужащих в стране должно сократиться до 8,6 тыс. Предполагается, что военное присутствие США в Афганистане будет полностью свёрнуто через 14 месяцев. Между тем столкновения боевиков «Талибана»* с правительственными войсками продолжились практически сразу после подписания соглашения. Ситуацию усугубляет раскол в правящей элите страны. Как прогнозируют эксперты, в текущей обстановке Вашингтон вряд ли станет полностью выполнять условия сделки.

Официальный представитель сил США в Афганистане (USFOR-A) полковник Сонни Леггетт сообщил о начавшемся выводе американских войск из республики. По его словам, в течение 135 дней число военнослужащих в стране сократится до 8,6 тыс. человек.

«Вооружённые силы США в Афганистане находятся на пути к достижению указанной численности войск, сохраняя при этом необходимый потенциал», — сказал Леггетт.

Вывод американского контингента в Афганистане предусмотрен сделкой, которую 29 февраля заключил Вашингтон с радикальным движением «Талибан»* в столице Катара Дохе. Соединённые Штаты намерены полностью свернуть военное присутствие в республике в течение 14 месяцев. В свою очередь, талибы взяли на себя обязательство прекратить атаки на объекты США и Национальные силы обороны и безопасности страны.

Кроме того, между талибами и регулярной армией Афганистана должен состояться обмен пленными по формуле «всех на всех». Кабул согласился выпустить из тюрем 5 тыс. боевиков, а радикалы — тысячу захваченных военнослужащих.

На время вывода войск Пентагон оставил за собой право поддерживать правительственные подразделения, а также проводить операции против «Аль-Каиды»** и филиала «Исламского государства»*** в Афганистане, известного как «Вилаят Хорасан».

«Обстановка лучше не стала»

В беседе с RT директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар отметил, что сделка США с талибами изобилует противоречивыми пунктами и «сложными обязательствами». По его словам, Соединённые Штаты не станут выполнять все условия договорённостей.

«США не собираются следовать всему тому, что прописано в соглашении с «Талибаном», и, скорее всего, в итоге выйдут из него. В сделке слишком много противоречащих друг другу условий. К тому же договорённость с талибами конфликтует с другими соглашениями, которые США ранее заключили с правительством Афганистана», — рассуждает Нессар.

Талибы в провинции Нангархар

Reuters

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Уже через несколько дней после заключения сделки в Афганистане возобновились боевые действия. 2 марта агентство AFP со ссылкой на официального представителя талибов Забихуллу Муджахида сообщило, что радикалы готовы начать боевые действия против регулярной армии, но не станут нападать на международные силы.

4 марта Леггетт на своей странице в Twitter рассказал о том, что Соединённые Штаты обстреляли с воздуха позиции «Талибана» в провинции Гильменд. Силовую акцию он назвал «оборонительным ударом» в ответ на нападение исламистов на один из контрольно-пропускных пунктов правительственной армии.

Полковник заявил, что это была первая атака американских войск на «Талибан» за последние 11 дней. По словам Леггетта, США «привержены миру», но «несут ответственность» за безопасность своих «партнёров». Также он упрекнул радикалов в невыполнении обязательств прекратить боевые действия.

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По данным властей Афганистана, за первые три дня марта талибы совершили 76 атак на позиции правительственных сил. В своём Twitter представитель Совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал сообщил, что регулярная армия республики отреагировала на все атаки и уничтожила 85 боевиков.

Как пояснил в разговоре с RT директор Аналитического центра МГИМО Андрей Казанцев, «Талибан» не представляет собой монолитную группировку. На территории Афганистана действуют разрозненные формирования, которые могут не подчиняться номинальному центральному руководству движения.

В комментарии RT востоковед Дмитрий Верхотуров заявил, что решение о прекращении огня в Афганистане вполне могло не дойти до отдельных полевых командиров. Также он обратил внимание на враждебность, которая сохраняется в отношениях между афганскими военными и талибами.

«У талибов остались неурегулированные вопросы с афганскими военными, и потому американцы защищают правительственные силы. Несмотря на определённый положительный эффект от сделки, говорить об улучшении обстановки пока рано», — сказал Верхотуров.

Эксперты полагают, что ситуацию с соблюдением перемирия значительно осложняют инциденты с нападением на руководство Афганистана и противоречия внутри правящей элиты страны.

6 марта неизвестные вооружённые люди атаковали в Кабуле участников памятной церемонии, посвящённой годовщине гибели основателя шиитской партии «Хезбе и-Вахдат» Абдула Али Мазари. Среди гостей был и премьер-министр Абдулла Абдулла. Жертвами атаки стали более 30 человек, глава правительства не пострадал. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство».

Ашраф Гани на инаугурации в Кабуле

Reuters

© Mohammad Ismail

9 марта боевики выпустили две ракеты по президентскому дворцу в Кабуле в момент инаугурации Ашрафа Гани, который, по данным Независимой избирательной комиссии Афганистана, победил на выборах главы государства, состоявшихся в прошлом году. В результате инцидента никто не погиб. Ответственность за атаку также взяло на себя ИГ.

Одновременно с Гани присягу президента принял Абдулла Абдулла, его главный соперник на минувших выборах. Премьер-министр требует аннулировать анонсированные избирательной комиссией результаты голосования. Оба политика представляют два влиятельных клана в стране и намерены продолжать бороться за президентский пост.

Проведение двух параллельных президентских инаугураций уже вызвало недовольство в Вашингтоне. Госсекретарь США Майкл Помпео подчеркнул, что Соединённые Штаты не потерпят двоевластия в Афганистане. В то же время глава Госдепа не стал говорить о своих политических предпочтениях в споре между Гани и Абдуллой.

Омар Нессар полагает, что раскол в руководстве Афганистана — серьёзный вызов для Соединённых Штатов. По его мнению, конфликт внутри правящей верхушки республики является в том числе угрозой соблюдения сделки с талибами.

«Несмотря на почти 20-летнее пребывание в Афганистане, американцы слабо учитывают специфику страны. Были допущены ошибки, из-за которых ситуация с государственным управлением и безопасностью остаётся крайне сложной и без видимых перспектив к улучшению. США не смогли достичь в Афганистане большинства поставленных задач, хотя и не хотят этого признавать», — констатировал Нессар.

«Предвыборный пиар»

Войска Соединённых Штатов и их союзников ведут боевые действия на территории Афганистана с 2001 года. Вашингтон стремился наказать боевиков «Аль-Каиды» и их лидера, уроженца Саудовской Аравии Усаму бен Ладена, за террористические атаки на США 11 сентября 2001-го. В мае 2011 года «террорист номер один» был убит американским спецназом в пакистанском городе Абботтабад.

Одним из последствий операции американских войск стало свержение режима талибов в ноябре 2001 года. Приход новой власти в Кабуле при поддержке США обернулся сначала партизанской войной против международной коалиции и правительственных сил, а потом и полноценным вооружённым гражданским противостоянием. Жертвами афганской кампании стали около 2,4 тыс. американских солдат.

Военнослужащие 181-го пехотного полка ВС США

© Flickr/U.S. Army

Периодические удары ВС США по позициям радикалов и усилия по укреплению правительственных войск не принесли Пентагону ощутимых военно-политических результатов. В настоящее время «Талибан» контролирует значительную часть территории Афганистана.

В опубликованном в прошлом году докладе американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) говорилось, что США не смогли «правильно оценить продолжительность и интенсивность конфликта в Афганистане».

Аналитики отметили, что Вашингтон решил выстраивать государственность республики по западной модели, чем вызвал противодействие почти всего афганского общества. Ещё одним негативным фактором авторы документа назвали «гордыню, обусловленную статусом сверхдержавы, обладающей военным превосходством».

Дмитрий Верхотуров подчеркнул, что Соединённые Штаты увязли в афганском конфликте. Эксперт убеждён, что полного вывода американских войск ожидать не стоит. Сделку с талибами аналитик связал с предвыборной президентской кампанией, которая стартовала в США.

«Трамп обещал вернуть солдат домой, но полностью США, конечно же, не уйдут, так как заинтересованы сохранить определённую степень контроля над Афганистаном. Без армии это сделать нереально. Информационный шум по поводу вывода войск, который поддерживают Трамп и Пентагон, я объясняю предвыборным пиаром и продуктом для внутреннего потребления», — резюмировал Верхотуров.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.