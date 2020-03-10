США выступили против «параллельного правительства» в Афганистане

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон выступает против создания параллельных правительственных структур в Афганистане.

«Мы выступаем решительно против любых действий по созданию параллельного правительства», — цитирует ТАСС Помпео.

Госсекретарь уточнил, что США также против применения силы для решения политических разногласий.

Он добавил, что приветствует решение президента Афганистана Ашрафа Гани о продолжении переговоров с радикальным движением «Талибан»*.

Ранее в Пентагоне заявили, что США начали вывод войск из Афганистана в рамках заключённого с «Талибаном» соглашения.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.