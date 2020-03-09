ИГ взяло ответственность за атаку в Афганистане во время инаугурации Гани

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Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за ракетную атаку в Кабуле во время церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани.
ИГ взяло ответственность за атаку в Афганистане во время инаугурации Гани
  • Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление боевиков.

Как указывает СМИ со ссылкой на очевидцев, церемония Гани была прервана звуком двух ракет, поразивших края комплекса президентского дворца в Кабуле. Это не остановило избранного президента и он принял присягу.

Уточняется, что агенство не располагает доказательствами в пользу слов террористов.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что боевики ИГ постараются сорвать соглашение между США и «Талибаном»**, однако достигнутая договорённость предусматривает возможность подобных провокаций. 

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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