ИГ взяло ответственность за атаку в Афганистане во время инаугурации Гани
- Reuters
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление боевиков.
Как указывает СМИ со ссылкой на очевидцев, церемония Гани была прервана звуком двух ракет, поразивших края комплекса президентского дворца в Кабуле. Это не остановило избранного президента и он принял присягу.
Уточняется, что агенство не располагает доказательствами в пользу слов террористов.
Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что боевики ИГ постараются сорвать соглашение между США и «Талибаном»**, однако достигнутая договорённость предусматривает возможность подобных провокаций.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.