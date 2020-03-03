Кабулов не исключил попыток ИГ сорвать соглашение США и талибов

Боевики ИГ* постараются сорвать соглашение между США и «Талибаном»**, однако достигнутая договорённость предусматривает возможность подобных провокаций. Об этом рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

«Они (боевики ИГ. — RT) будут стараться срывать (соглашение. — RT), но… американцы с талибами это учли. Ведь были даже в ходе недели тишины несколько терактов, нападений, все понимали, что ИГ постарается сорвать и всё списать на талибов. Но разобрались американцы», — цитирует Кабулова РИА Новости.

США подписали мирное соглашение с талибами 29 февраля в Дохе. На церемонии присутствовали представители более 30 стран.

Согласно документу, США сократят численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. в течение 135 дней, после чего продолжат вывод своих сил и сил НАТО, если талибы воздержатся от насилия.

Как отмечал Кабулов, если в Афганистане не будет войны и будет инклюзивное афганское правительство, оно при помощи международного сообщества «подавит все остающиеся очаги международного терроризма».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.