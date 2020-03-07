США выступили с осуждением атаки ИГ в Кабуле

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США осуждают нападение боевиков террористической группировки «Исламское государство»* в Кабуле, в результате которого погибли 32 человека.
США выступили с осуждением атаки ИГ в Кабуле
  • Reuters

«США самым решительным образом осуждают сегодняшнюю подлую атаку ИГ на мероприятие в Кабуле», — цитирует РИА Новости госсекретаря США Майка Помпео.

Он добавил, что мирный процесс, который начался в Афганистане, даёт гражданам этой страны шанс сплотиться перед лицом угрозы ИГ.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что боевики ИГ постараются сорвать соглашение между США и «Талибаном»**, однако достигнутая договорённость предусматривает возможность подобных провокаций. 

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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