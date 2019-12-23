«Не оставим без взаимности»: Кремль анонсировал ответ на санкции США против «Северного потока — 2»

Соединённые Штаты наказывают ближайших союзников за решение собственных экономических проблем. Таким образом глава МИД России Сергей Лавров оценил санкции США против европейских компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Из-за рестрикций от завершения работ отстранилась швейцарская компания Allseas. Между тем в Кремле заверили, что не оставят «без взаимности» ограничительные меры США. По словам Дмитрия Пескова, в Москве анализируют сложившуюся ситуацию. Как считают эксперты, американское давление на проект лишь ненадолго задержит его завершение, а в дальнейшем Вашингтон столкнётся с негативными последствиями от своих действий.

Россия «не оставит без взаимности» санкции США против строительства трубопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ответные меры будут приняты исходя из национальных интересов.

Он также отметил, что российская сторона анализирует ситуацию, возникшую в связи с тем, что швейцарская компания Allseas приостановила работы из-за американских ограничительных мер.

Помимо этого, министр иностранных дел России Сергей Лавров во время вступительной речи на правительственном часе в Совете Федерации указал, что Соединённые Штаты санкциями против европейских компаний, участвовавших в строительстве «Северного потока — 2», продемонстрировали, что работа их дипломатии направлена на устрашение.

«Когда ближайших союзников наказывают за то, что они решают свои экономические проблемы, задачи, связанные с энергетической безопасностью, я думаю, что ни одна страна в мире уже не должна сомневаться, что если что-то им обещают США, то их бросят в любой момент», — заявил Лавров.

Россия надеется на скорое завершение строительства трансбалтийского трубопровода «Северный поток — 2», несмотря на противодействие со стороны США. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил министр энергетики Александр Новак.

«28 ноября проектная компания продолжила строительство трубопровода «Северный поток — 2», и сейчас идёт укладка. Мы рассчитываем, что уже в ближайшее время строительство «Северного потока — 2» будет завершено, несмотря на ту ситуацию, которая складывается в связи с противостоянием этому проекту», — подчеркнул Новак.

При этом агентство ТАСС отмечает, что интервью с главой Минэнерго было записано до введения американских санкций в отношении российских газопроводов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой подводных элементов трубопровода «Северный поток — 2», отвела все свои суда из зоны строительства в Балтийском море. Подтверждения этой информации от представителей самой организации пока не было.

Отметим, что от швейцарской компании в укладке труб были задействованы три трубоукладочных корабля: Solitaire, Audacia, а также Pioneering Spirit, которое признано крупнейшим в мире судном, предназначенным для прокладки подводных трубопроводов.

Сама Allseas в субботу, 21 декабря, сообщила на своём сайте о приостановке работ над этим проектом в связи с тем, что Минфин США объявил о санкциях в отношении трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Напомним, «Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год, которые проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии. «Турецкий поток» прокладывается по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции, его суммарная мощность составит 31,5 млрд кубометров в год.

Введение ограничительных мер в Штатах объяснили якобы «защитой энергетической безопасности Европы» от российских газопроводов. Под американские ограничительные меры подпадут суда, осуществляющие прокладку труб на глубине более 30 метров, а также компании, которые продают либо сдают в аренду такие суда.

По словам посла США в Германии Ричарда Гренелла, дипломаты ряда стран Европы поблагодарили его после введения Вашингтоном санкций. Он также назвал введение рестрикций «очень проевропейским решением».

Как заметил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, американский дипломат забыл упомянуть другую половину Европы, которая «осуждает США за эгоизм и наплевательское отношение» к своим партнёрам.

Между тем в Еврокомиссии сообщили, что Евросоюз выступает против американских санкций в отношении европейских компаний. При этом правительство ФРГ выразило сожаление в связи с такими действиями США, охарактеризовав их как «вмешательство во внутренние дела».

«Подобные санкции — это не что иное, как грубое вмешательство во внутренние дела Германии и Европы, а также посягательство на наш суверенитет. Мы считаем это неприемлемым. В кругу друзей и союзников по НАТО нечто подобное просто неуместно», — заявил министр финансов Германии Олаф Шольц.



Несмотря на ограничительные меры, в Берлине, как и в Москве, уверены в завершении строительства «Северного потока — 2».

При этом в России подчеркнули, что продолжат реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций. Кроме того, будет дан ответ на решение, которое «не делает чести серьёзным политическим деятелям».

«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения», — заявил Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Данная ситуация усиливает конфликт между США и Европой»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заметил, что представители швейцарской компании Allseas обратились в американский Минфин для завершения проекта.

Также по теме «Ведение неконкурентной борьбы»: США выделят $1 млрд на продвижение «энергонезависимости» Европы В 2020—2023 годах США потратят $1 млрд на поддержку энергетических проектов в Европе и Евразии, чтобы помочь странам региона...

«Они пытаются получить ту самую опцию, которая там тоже прописана, что можно предоставить 30 дней до окончания работ. На самом деле там осталось совсем чуть-чуть поработать. Здесь очень важно, насколько плотно будут работать Германия и США, потому что для немцев — это тоже огромный удар. Другой вариант — гнать из Находки наш трубоукладчик «Академик Черский» для прокладывания труб в датской акватории, а судно «Фортуна», которое стоит уже в немецком порту, будет прокладывать небольшой участок в немецкой акватории», — заметил эксперт в беседе с RT.

Как считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, Allseas, имеющая достаточно серьёзные интересы в США, банально боится, что понесёт непоправимый ущерб. По его словам, по сути, Вашингтон применил грубый и неприкрытый шантаж и давление на швейцарскую компанию.

«Скорее всего, швейцарцы откажутся от дальнейших действий по контракту, что, безусловно, будет его нарушением, но боязнь американских действий значительно выше. Существенным образом это на «Северном потоке — 2» не скажется, поскольку Россия завершит этот проект. Единственное, чего могут добиться США такими неэкономическими, грубыми, нарушающими все нормы международного права действиями, — это замедление реализации проекта. С моей точки зрения, негативные эффекты для Соединённых Штатов существенно выше. Поскольку данная ситуация усиливает конфликт между США и европейскими странами», — подчеркнул собеседник RT.