Пушков оценил слова дипломата США о «благодарности ЕС» за санкции

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление американского посла в Германии Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза «поблагодарили США» за введение санкций против газопровода «Северный поток — 2».

«Посол США в Берлине рассказывает, как пол-Европы умирает от благодарности США за санкции против «Северного потока — 2». Он забыл упомянуть другую половину, которая осуждает США за эгоизм и наплевательское отношение к Европе», — написал сенатор в Twitter.

Он добавил, что «хорошо смеётся тот, кто смеётся последним».

Ранее посол США в Берлине рассказал о реакции стран Европейского союза в связи с введением американских санкций против газопровода «Северный поток — 2».

Как сказал Гренелл, дипломаты ряда стран ЕС поблагодарили США за данные ограничения, а сами санкции «являются очень проевропейским решением».