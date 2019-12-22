Пушков оценил слова дипломата США о «благодарности ЕС» за санкции
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- РИА Новости
«Посол США в Берлине рассказывает, как пол-Европы умирает от благодарности США за санкции против «Северного потока — 2». Он забыл упомянуть другую половину, которая осуждает США за эгоизм и наплевательское отношение к Европе», — написал сенатор в Twitter.
Он добавил, что «хорошо смеётся тот, кто смеётся последним».
Ранее посол США в Берлине рассказал о реакции стран Европейского союза в связи с введением американских санкций против газопровода «Северный поток — 2».
Как сказал Гренелл, дипломаты ряда стран ЕС поблагодарили США за данные ограничения, а сами санкции «являются очень проевропейским решением».