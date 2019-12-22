Посол США в ФРГ оценил реакцию ЕС на санкции против «Северного потока — 2»

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Посол США в Берлине Ричард Гренелл рассказал о реакции стран Европейского союза в связи с введением американских санкций против газопровода «Северный поток — 2».
Посол США в ФРГ оценил реакцию ЕС на санкции против «Северного потока — 2»
  • © Aксель Шмидт / nord-stream2.com

Как он заявил изданию Bild, дипломаты ряда стран ЕС поблагодарили США за данные ограничения.

«15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент - все выразили свои опасения по поводу проекта», — сказал он.

По его словам, европейские партнёры ранее обращались к США по данному поводу и «именно поэтому санкции являются очень проевропейским решением».

Американский посол также заявил, что доволен тем, что некоторые вовлечённые в проект компании уже отказались от работы над ним из-за санкций.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2». После этого швейцарская Allseas приостановила работу над проектом.

В правительстве Германии заявили, что сожалеют о решении США, а Берлин отвергает подобные санкции. Также в ЕС выступили против санкций США, направленных на компании Евросоюза, ведущие законный бизнес.

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