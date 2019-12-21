Партнёры России в ЕС обсудят с США меры против «Северного потока — 2»

Министерство финансов США и европейские партнёры России проведут 21 декабря консультации по вопросам санкций, которые американская сторона ввела в отношении «Северного потока — 2».

Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак.

«Сегодня состоятся консультации между Минфином США и нашими европейскими партнёрами, чтобы получить разъяснения, что означают эти санкции. Они сформулированы недостаточно чётко. Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает», — сказал он журналистам. Слова вице-премьера приводит РИА Новости.

После консультаций должно быть известно, когда эти санкции наступают, «в каком объёме они наступают эти ограничения для европейских компаний», добавил Козак.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2». После этого швейцарская Allseas приостановила работу над проектом.

В правительстве Германии заявили, что сожалеют о решении США, а Берлин отвергает подобные санкции. Также в ЕС выступили против санкций США, направленных на компании Евросоюза, ведущие законный бизнес.

Как указывается в документе американского Минфина, стороны, которые продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, участвовавшие в прокладке труб в море на глубине более 100 футов в рамках строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», «должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством».

Российский МИД объяснил данные шаги тем, что США собираются подвергнуть санкциям не российские, а европейские компании, участвующие в прокладке трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», что позволит подорвать развитие европейской экономики и её способность конкурировать с США на мировых рынках.