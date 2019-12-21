В МИД России объяснили санкции США против «Северного потока — 2»

В Министерстве иностранных дел России объяснили санкции США в отношении участников строительства «Северного потока — 2».

В ведомстве отметили, что с интересом наблюдают за тем, как США «переходят знаковую грань во внешней политике», начиная применять санкции «против собственных союзников».

«Именно это предусмотрено законом от 20 декабря о расходах на американские военные нужды в 2020 году, содержащим раздел «О защите энергетической безопасности Европы». Название абсолютно дезориентирующее», — подчеркнули в МИД.

В самом деле, речь идёт не о помощи европейцам в бесперебойном обеспечении энергии по приемлемым ценам, а о стремлении лишить их гарантированных источников такого снабжения из России, пояснили там.

В министерстве указали, что прослеживаются усилия навязать Европе американский сжиженный газ, который обойдётся ей дороже, чем трубопроводные поставки из России.

Тем самым это позволит подорвать развитие европейской экономики и её способность конкурировать с США на мировых рынках.

«В таких целях США собираются подвергнуть санкциям не российские, а европейские компании, участвующие в прокладке трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В Вашингтоне решили, что ради геополитических амбиций и коммерческой выгоды можно не жалеть никого, даже ближайших партнёров по НАТО», — заявили в Министерстве иностранных дел.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2». После этого швейцарская Allseas приостановила работу над проектом.

В правительстве Германии заявили, что сожалеют о решении США, а Берлин отвергает подобные санкции. Также в ЕС выступили против санкций США, направленных на компании Евросоюза, ведущие законный бизнес.

Как указывается в документе американского Минфина, стороны, которые продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, участвовавшие в прокладке труб в море на глубине более 100 футов в рамках строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», «должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством».