«Не могу нормально думать»: как проходят слушания по делу об экстрадиции Ассанжа

Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут 18 ноября. Согласно выдвинутым обвинениям, в США его могут приговорить к тюремному заключению сроком до 175 лет. Незадолго до этого в ООН заявили об отказе Лондона расследовать возможные пытки Ассанжа в тюрьме. Эксперты уверены, что западные государства на примере дела основателя WikiLeaks демонстрируют двойные стандарты правосудия, а разбирательство в отношении заключённого под стражу журналиста представляет собой политический процесс.

Очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут 18 ноября, постановил Вестминстерский магистратский суд в Лондоне.

«Следующие слушания провести 18 ноября… Подсудимый может участвовать по видеосвязи из тюрьмы, где он отбывает наказание», — сказала судья, имея в виду исправительное учреждение Белмарш, в котором находится Ассанж. Её слова приводит РИА Новости.

Отметим, что на сегодняшнем заседании Ассанж присутствовал лично. Как передаёт РИА Новости, после появления Ассанжа судья спросил его, может ли он подтвердить имя и дату рождения. На этот вопрос основатель WikiLeaks ответил утвердительно.

Примечательно, что «гостевые» трибуны суда оказались полностью заполнены, поскольку в зал суда пришли многие сторонники Ассанжа. Они также присутствовали у здания, где проходило заседание, и требовали освобождения основателя WikiLeaks.

Вместе с тем в конце заседания ведущая процесс судья спросила Ассанжа, понимает ли он, что происходит сегодня в суде.

«На самом деле, нет. Я не могу нормально думать», — сказал он.

По словам судьи, процесс будет продолжен в три этапа, на каждом из который стороны представят свои аргументы. Слушания также пройдут в декабре, январе и феврале, а по существу дело будет рассматриваться в конце февраля, как и планировалось.

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В свою очередь, защита Ассанжа просила суд отложить слушания на три месяца, объяснив эту необходимость сложностью процесса.

По словам представителя Ассанжа, только на прошлой неделе им были переданы документы по делу. Они отправляются по почте, а сам основатель WikiLeaks в тюрьме не имеет доступа к компьютеру.

«Вопросы, затрагиваемые в этом деле, сложные и требуют сбора доказательств и исследования их адвокатами», — сказал он.

Кроме того, защита считает необходимым отразить в деле, что США «перехватывали» сообщения при общении Ассанжа с адвокатами в то время, когда тот находился в посольстве Эквадора.

Комментируя позицию западного правосудия в ситуации с Ассанжем, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок обратил внимание на разницу в восприятии западной общественностью деятельности основателя WikiLeaks и некоторых американских чиновников.

«Парадокс: с одной стороны — Ассанж, которому грозит бесконечное количество пожизненных, с другой стороны — например, американские топовые чиновники, которые «сливают» информацию про конфиденциальные переговоры, допустим, Трампа с Зеленским», — отметил эксперт в беседе с RT.

В ООН заявляют о пытках Ассанжа

Напомним, что Ассанж около семи лет провёл в посольстве Эквадора в Лондоне. Он пришёл в дипмиссию с просьбой о предоставлении политического убежища в июне 2012 года, а в апреле 2019 года британская полиция задержала его в здании посольства.

В свою очередь, вскоре после этих событий президент Эквадора Ленин Морено заявил, что британские власти в беседе с ним отрицали вероятность выдачи Ассанжа государству, где журналиста ждут пытки или смертная казнь.

В мае суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Позднее в том же месяце американский Минюст выдвинул против Ассанжа 17 новых обвинений. В ведомстве заявили, что Ассанжу может грозить до 175 лет тюрьмы.

Позднее спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер обратил внимание на случаи жестокого обращения с Ассанжем в британской тюрьме. Представитель организации направил британским властям письмо с призывом провести расследование, однако официальный Лондон соответствующие обвинения отверг, рассказал Мельцер в интервью RT.

«На протяжении четырёх месяцев я не получал вообще никакого ответа. Позднее Великобритания прислала очень короткое письмо, буквально два абзаца, в котором она отвергла все обвинения в причастности к жестокому обращению с Джулианом Ассанжем», — сказал Мельцер.

Он отметил, что Великобритания является участницей Конвенции ООН против пыток, которая обязывает все подписавшие её страны оперативно проводить беспристрастные расследования при наличии достаточных на то оснований.

«То есть соглашение, со всей очевидностью, требует от Лондона провести объективное расследование», — подчеркнул спецпредставитель ООН.

Говоря о поведении британских властей, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал RT о политике двойных стандартов, к которой прибегает Лондон.

«Фактически мы наблюдаем ситуацию, при которой представители западных негосударственных и государственных структур постоянно позиционируют себя в качестве лидеров движения за гуманизацию прав заключенных, а с другой стороны, в данном конкретном случае, западные правозащитники, государственные структуры предпочитают не обращать внимания на то, что происходит в тех или иных западных странах», — отметил эксперт.

«Я думаю, что это политический процесс от начала до конца, поэтому ни о каком правосудии как таковом речь не может идти», — подытожил эксперт.