В ООН рассказали о реакции на призыв расследовать пытки в отношении Ассанжа

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RT
Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер на конференции ООН в Нью-Йорке заявил, что ни одна из стран, к которой обратилась организация, не согласилась на проведение расследования психологических пыток в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
В ООН рассказали о реакции на призыв расследовать пытки в отношении Ассанжа
  • Reuters

«Мы запросили заинтересованные государства провести расследование данной ситуации, смягчить давление, оказываемое на него (Ассанжа. — RT), и в особенности обеспечить соблюдение его законных прав, которые, по моему мнению, систематически нарушаются. Однако ни одна из заинтересованных стран не согласилась на проведение расследования, хотя это является их обязательством согласно конвенции ООН против пыток», — цитирует РИА Новости Мельцера.

Он рассказал, что два медицинских эксперта, которые посетили Ассанжа, пришли к заключению, что он был подвержен психологическим пыткам на протяжении длительного времени.

Ранее сообщалось, что защита основателя WikiLeaks крайне обеспокоена состоянием его здоровья.

В конце мая спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер заявил, что представители британской стороны применяли ряд психологических методов воздействия к Ассанжу.

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