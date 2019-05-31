В ООН заявили, что Ассанж подвергался психологическим пыткам

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Спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер заявил, что представители британской стороны применяли ряд психологических методов воздействия на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
В ООН заявили, что Ассанж подвергался психологическим пыткам
  • © Daniel Leal-Olivas
  • AFP

По его мнению, доказательства действий британцев «видны невооружённым глазом».

«Ассанжа на протяжении нескольких лет сознательно подвергали жестоким, бесчеловечным и унижающим формам обращения, накапливающийся эффект которых может быть приравнен к психологической пытке», — приводит слова специалиста The Times.

Как указал Мельцер, у Ассанжа наблюдаются симптомы длительного страдания от психологической пытки, в частности стресс, хроническая тревожность.

30 мая стало известно, что слушание по делу журналиста, задержанного 11 апреля на территории посольства Эквадора в Лондоне, перенесли на 12 июня.

Обвиняемый ранее не смог присутствовать на заседании из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Также сообщалось, что он был переведён в больничное крыло британской тюрьмы Белмарш. 

Подробнее — в материале RT.

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