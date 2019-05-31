В ООН заявили, что Ассанж подвергался психологическим пыткам

Спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер заявил, что представители британской стороны применяли ряд психологических методов воздействия на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

По его мнению, доказательства действий британцев «видны невооружённым глазом».

«Ассанжа на протяжении нескольких лет сознательно подвергали жестоким, бесчеловечным и унижающим формам обращения, накапливающийся эффект которых может быть приравнен к психологической пытке», — приводит слова специалиста The Times.

Как указал Мельцер, у Ассанжа наблюдаются симптомы длительного страдания от психологической пытки, в частности стресс, хроническая тревожность.

30 мая стало известно, что слушание по делу журналиста, задержанного 11 апреля на территории посольства Эквадора в Лондоне, перенесли на 12 июня.

Обвиняемый ранее не смог присутствовать на заседании из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Также сообщалось, что он был переведён в больничное крыло британской тюрьмы Белмарш.

Подробнее — в материале RT.