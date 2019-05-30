«Или в суде, или в тюрьме»: слушания по делу Ассанжа перенесены на 12 июня

Слушания по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне перенесли на 12 июня. Обвиняемый не смог присутствовать на заседании из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Ранее он был переведён в больничное крыло тюрьмы Белмарш. Следующее заседание может пройти либо в здании лондонского суда, либо в тюрьме, где содержится обвиняемый.

Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перенесены на 12 июня. Такое решение принял магистратский суд лондонского района Вестминстер.

«Следующие слушания по делу пройдут 12 июня или в этом суде, или в тюрьме Белмарш», — цитирует РИА Новости судью Эмму Арбутнот.

По её словам, окончательное решение будет зависеть от состояния здоровья подсудимого, который отбывает 50-недельный срок заключения в Великобритании.

Отметим, что Джулиан Ассанж не смог появиться в зале суда по причине нездоровья. Представитель защиты подтвердила, что подзащитный чувствует себя значительно хуже.

Ранее адвокат Пер Самуэльсон сообщал, что журналист чувствует себя так плохо, что «с ним невозможно вести нормальную беседу». Таким образом, им удалось лишь «в ограниченной степени» обсудить предстоящее слушание. Как отмечается, врачи диагностировали у задержанного депрессию средней тяжести, инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами.

Ранее в WikiLeaks проинформировали, что обеспокоены состоянием здоровья Ассанжа, которое было значительно подорвано за семь лет его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне «в условиях, несовместимых с базовыми правами человека». В тюрьме же его состояние продолжило ухудшаться.

«WikiLeaks серьёзно обеспокоена состоянием здоровья нашего основателя Джулиана Ассанжа, которого перевели в медицинское отделение тюрьмы Белмарш», — говорится в публикации организации в Twitter.

Тем временем у стен лондонского суда собрались сторонники основателя WikiLeaks. Они пришли поддержать журналиста, в руках несли плакаты с надписями: «Нет экстрадиции! Свободу Джулиану Ассанжу!», «Не стреляйте в гонца. Освободите Ассанжа», «США, Великобритания, руки прочь от Ассанжа», «Свободу прессе!».

«Свободу Джулиану Ассанжу!» — скандировали собравшиеся.

«Беззащитен, но не сломлен»

После заседания суда по делу основателя WikiLeaks независимый британский репортёр и активист Гордон Диммак обратился к представителям прессы и зачитал им письмо, которое ранее получил от Ассанжа.

«Я лишён какой-либо возможности готовиться к своей защите: у меня нет ноутбука, нет и не будет интернета, пока нет и доступа в библиотеку, но если меня туда и начнут пускать, то только раз в неделю на полчаса вместе со всеми остальными (заключёнными. — RT)», — говорится в письме.

Как пояснил Ассанж, он практически лишён возможности общаться. Посещения разрешены лишь два раза в месяц. При этом посетителей необходимо внести в специальный список, а служба безопасности будет тщательно проверять данные о них.

«Все звонки, кроме звонков от адвокатов, записываются и не должны быть длиннее десяти минут, притом что для звонков отводится только полчаса в день и в это время все заключённые пытаются пробиться к телефону», — отметил Ассанж.

Джулиан Ассанж

Reuters

© Henry Nicholls

«На другой стороне — сверхдержава, которая готовилась девять лет, привлекла к моему делу сотни человек и потратила на него бессчётные миллионы. Я беззащитен и надеюсь, что тебе и другим добрым людям удастся спасти мою жизнь. Я не сломлен, хотя и в буквальном смысле окружён убийцами. Однако до тех пор, пока я не окажусь на свободе, я не могу ни читать, ни высказываться, ни защитить себя, свои идеалы и близких мне людей», — цитирует ТАСС письмо.

Ассанж также выразил надежду, что его сторонникам удастся добиться его освобождения и получить «возможность услышать правду», а США не смогут «обманом добиться» его экстрадиции.

«В конечном итоге правда — это всё, что у нас есть», — заключил журналист.

Обвинение

Основатель сайта WikiLeaks последние семь лет провёл в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он вынужден был укрыться из-за выдвинутых против него в Швеции обвинений в сексуальных преступлениях. При этом адвокаты Ассанжа не раз отмечали, что журналиста обвинили безосновательно, а главной целью сфабрикованного дела была попытка экстрадировать его из Лондона в Стокгольм, чтобы потом Швеция передала его США.

11 апреля Ассанж был выдан правоохранительным органам Великобритании. Ряд международных журналистов призвали не допустить экстрадиции журналиста в США, где ему могут грозить пытки и смертная казнь.

Изначально Вашингтон обвинял Ассанжа в сговоре с целью совершения компьютерного взлома. В конце мая Минюст США выдвинул 17 новых обвинений против Ассанжа. По предъявленным обвинениям ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы.