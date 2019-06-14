Защита Ассанжа обеспокоена состоянием его здоровья

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Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа крайне обеспокоена состоянием его здоровья. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила адвокат Дженнифер Робинсон.
Защита Ассанжа обеспокоена состоянием его здоровья
  • Reuters

«Нас очень беспокоит его здоровье. Он по-прежнему остаётся в больничном отделении тюрьмы Белмарш и испытывает огромное давление», — сказала она.

По её словам, для того, чьё здоровье уже подорвано продолжительным пребыванием на территории посольства Эквадора, а теперь и тюремным заключением, это очень тяжёлое испытание.

В конце мая спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер заявил, что представители британской стороны применяли ряд психологических методов воздействия на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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