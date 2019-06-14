Защита Ассанжа обеспокоена состоянием его здоровья

Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа крайне обеспокоена состоянием его здоровья. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила адвокат Дженнифер Робинсон.

«Нас очень беспокоит его здоровье. Он по-прежнему остаётся в больничном отделении тюрьмы Белмарш и испытывает огромное давление», — сказала она.

По её словам, для того, чьё здоровье уже подорвано продолжительным пребыванием на территории посольства Эквадора, а теперь и тюремным заключением, это очень тяжёлое испытание.

В конце мая спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер заявил, что представители британской стороны применяли ряд психологических методов воздействия на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.