Минюст США: Ассанж может получить 175 лет тюрьмы

В Министерстве юстиции Соединённых Штатов сообщили, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может быть приговорён к 175 годам тюремного заключения после предъявления ему ряда новых обвинений. Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте американского ведомства.

«В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы по каждому пункту, за исключением заговора с целью совершения компьютерного взлома (обвинение, предъявленное Ассанжу ранее. — RT), за который ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы», — уточняется в тексте.

При этом в министерстве подчеркнули, что сроки, к которым обычно приговариваются обвиняемые за совершение федеральных преступлений, ниже максимально возможных.

Ранее СМИ передавали, что Минюст США выдвинул 17 новых обвинений против Ассанжа, который в настоящее время содержится в британской тюрьме Белмарш.

Кроме того, сообщалось, что прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест Ассанжа.

В случае если данный запрос будет удовлетворён, надзорное ведомство выдаст европейский ордер на арест журналиста, подразумевающий его экстрадицию в Швецию.

Подробнее о ситуации вокруг основателя WikiLeaks — в материале RT.