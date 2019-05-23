Минюст США: Ассанж может получить 175 лет тюрьмы

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RT
В Министерстве юстиции Соединённых Штатов сообщили, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может быть приговорён к 175 годам тюремного заключения после предъявления ему ряда новых обвинений. Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте американского ведомства.
Минюст США: Ассанж может получить 175 лет тюрьмы
  • AFP
  • © MUNIR UZ ZAMAN

«В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы по каждому пункту, за исключением заговора с целью совершения компьютерного взлома (обвинение, предъявленное Ассанжу ранее. — RT), за который ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы», — уточняется в тексте.

При этом в министерстве подчеркнули, что сроки, к которым обычно приговариваются обвиняемые за совершение федеральных преступлений, ниже максимально возможных.

Ранее СМИ передавали, что Минюст США выдвинул 17 новых обвинений против Ассанжа, который в настоящее время содержится в британской тюрьме Белмарш.

Кроме того, сообщалось, что прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест Ассанжа.

В случае если данный запрос будет удовлетворён, надзорное ведомство выдаст европейский ордер на арест журналиста, подразумевающий его экстрадицию в Швецию. 

Подробнее о ситуации вокруг основателя WikiLeaks — в материале RT.

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