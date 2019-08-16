«Алгоритм США провалился»: почему Вашингтон не смог оставить под арестом иранский танкер Grace 1

Госдеп угрожает санкциями всем, кто связан с иранским танкером Grace 1, который был отпущен властями Гибралтара, несмотря на запросы Вашингтона. Ранее США и Великобритания заявляли, что судно пыталось доставить нефть в Сирию в обход международных санкций. Эксперты отмечают, что союзники Белого дома не спешат ввязываться в противостояние администрации Дональда Трампа с Ираном, а тактика Соединённых Штатов по нагнетанию обстановки вокруг других стран, чтобы вынудить их пойти на уступки, начинает давать сбои.

Официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус заявила, что экипаж и всех лиц, связанных с танкером Grace 1, который, по версии Вашингтона, вёз иранскую нефть в Сирию в обход американских санкций, ждут «последствия».

«По оценкам США, Grace 1 помогал Корпусу стражей Исламской революции (КСИР), транспортируя нефть из Ирана в Сирию. Это может привести к серьёзным последствиям для любых лиц, связанных с Grace 1», — подчеркнула Ортагус.

В качестве возможных «последствий» был указан отказ во въездных визах в США, а также усиление санкций против КСИР и ИРИ в целом. Напомним, недавно США признали Корпус стражей Исламской революции, представляющий собой самостоятельной элитное формирование иранских вооружённых сил, террористической организацией.

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«Морское сообщество должно знать, что правительство США намерено аннулировать визы членов таких экипажей. В случае морского танкера Grace 1 мы будем продолжать действовать в соответствии с нашей текущей политикой в отношении тех, кто оказывает материальную поддержку КСИР», — подчеркнула представитель Госдепа.

Накануне власти Гибралтара приняли решение освободить иранский танкер Grace 1, который вместе с экипажем был задержан британскими военными в начале июля по подозрению в нарушении санкций против Сирии.

Власти Гибралтара 15 августа сообщили, что получили от Тегерана письменные заверения в том, что в случае освобождения танкер не будет нарушать санкционный режим, введённый ЕС в отношении Сирии.

«В свете полученных нами заверений больше нет никаких разумных оснований для продолжения законного задержания Grace 1, чтобы обеспечить соблюдение регламента ЕС о санкциях», — заявил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

Министр также сообщил, что Минюст США направлял требования продлить задержание танкера на основании «ряда обвинений», однако он отказался удовлетворить этот запрос. При этом само содержание документа всё ещё находится на отдельном рассмотрении гибралтарских властей.

Газета The New York Times со ссылкой на иранского нефтяного трейдера сообщила, что Grace 1 отправится в Грецию, а затем в Италию, однако неясно, кто в этих пунктах назначения собирается покупать иранскую нефть в обход американских санкций.

Угрозы со стороны Госдепа выглядят неубедительно, так как США, очевидно, не удалось продавить свою линию в этом вопросе, отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Они делали публичные заявления и направляли запросы, чтобы танкер выдали им. Великобритания же не захотела портить отношения с Ираном, понимая, что те угрозы, которые администрация Трампа высказывает в адрес Тегерана, являются токсичными для Лондона. Эти угрозы вынуждают британское правительство вмешиваться в невыгодную для себя ситуацию», — отметил эксперт.

Иранский ответ

После освобождения танкера глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США в этой ситуации «пиратской попыткой» завладеть судном, которая показывает неуважение Вашингтона к нормам международного права.

Госдеп США

Reuters

© Joshua Roberts

«Не сумев достичь своих целей с помощью экономического терроризма, включая лишение раковых больных лекарств, США попытались злоупотребить правовой системой, чтобы украсть нашу собственность в открытом море. Эта попытка совершить акт пиратства свидетельствует о неуважении администрации Трампа к закону», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Официальный представитель иранского правительства Али Рабии отметил, что, «несмотря на продолжающееся давление и саботаж со стороны США, танкер Grace 1 был освобождён после незаконного задержания» и назвал ситуацию очередным поражением Белого дома.

В свою очередь, официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави опроверг сообщение властей Гибралтара и заявил, что Тегеран не давал никаких гарантий по поводу дальнейшего пути танкера Grace 1.

«Иран не давал никаких гарантий, что танкер Grace 1 не отправится в Сирию. С самых первых часов задержания судна мы заявляли, что Сирия не является местом назначения танкера, и продолжаем говорить то же самое. Но если бы он и направлялся в сирийскую республику, то это только наше дело», — цитирует Мусави ТАСС.

Иранский дипломат отметил, что Тегеран поддерживает Сирию во всех областях, включая энергетику и нефть.

«Эта деятельность является законной, и никакая третья страна не имеет к этому отношения. Иран будет продавать свою нефть любому покупателю, старому или новому», — подчеркнул Мусави.

История с танкерами

Напомним, что задержание 4 июля в Гибралтаре супертанкера Grace 1 привело к эскалации в отношениях между Ираном и странами Запада. Вскоре после этого инцидента иранские военные катера попытались остановить британский нефтяной танкер в Ормузском проливе, но тогда в ситуацию вмешался фрегат HMS Montrose ВМС Великобритании.

Иранский танкер Grace 1

Reuters

© Jon Nazca

19 июля Корпусом стражей Исламской революции в Ормузском проливе был задержан британский нефтяной танкер Stena Impero. По словам военных, причиной задержания судна стало «нарушение международного морского права» и столкновение с иранским рыболовецким судном.

Вскоре после этого Госдеп США ввёл санкции против главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа и продлил ограничения по ядерной программе Ирана.

Также госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон собирает международную коалицию для патрулирования Ормузского пролива, однако пока эта идея не реализована. О своём намерении усилить присутствие в проливе заявила только Великобритания, отправив на помощь фрегату HMS Montrose ещё один корабль.

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По словам Владимира Брутера, попытки США усилить напряжение в Ормузском проливе создают сложности для Великобритании, которая явно не хочет активнее участвовать в антииранской коалиции.

«Иран показал, что ему есть, чем ответить. Британский танкер был задержан ИРИ, и США не смогли ничего с этим сделать. Поэтому на данном этапе Лондон ищет пути, чтобы договориться с Тегераном, и не слушает Вашингтон», — пояснил политолог.

Британцы поняли, что в такой обстановке поддерживать политику США сейчас опасно, добавил Владимир Брутер.

«Но если новый кабинет министров во главе с Борисом Джонсоном вдруг решит, что это не опасно, а даже выгодно, то эта точка зрения изменится. Пока они видят, что Ирану есть, чем ответить, они не будут делать резких шагов», — отметил эксперт.

Принуждение к переговорам

Международные игроки понимают, что эскалация конфликта с Ираном может вызвать ситуацию, близкую к экономической катастрофе, отметил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Многие аналитики в сфере энергетической безопасности отмечали, что эта танкерная война приведёт к росту цены на нефть вплоть до отметки $200 за баррель. Это сильно ударит по карманам стран — потребителей нефти. Власти Гибралтара и Великобритании понимают, к чему может привести подобная эскалация напряжённости», — пояснил эксперт.

США в отношении своих врагов используют один и тот же алгоритм поведения, отметил Блохин.

«Нагнетается обстановка, которая доводится до такой степени, что в воздухе витает ощущение скорого вторжения. Это делается для того, чтобы заставить другую сторону сесть за стол переговоров. Этот алгоритм США провалился в случае с Венесуэлой, Северной Кореей, а теперь и с Ираном», — пояснил политолог.

Решение британских властей демонстрирует, что у США нет гегемонии в сфере внешней политики над странами Европы, добавил он.

«Диктатура гегемона предполагает полный контроль, при котором такое неповиновение немыслимо. Это демонстрирует, что современный мир совсем не однополярен, как того хотелось бы Вашингтону», — заключил Константин Блохин.