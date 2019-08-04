«Перевозил контрабандное топливо»: Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе

Военные иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали иностранный танкер в Персидском заливе, сообщают государственные СМИ. В Тегеране отмечают, что судно перевозило 700 тыс. литров контрабандной нефти в арабские страны. Все семеро членов экипажа корабля задержаны. Ранее Иран задержал британское судно Stena Impero, которое, как утверждают в Тегеране, нарушило международные правила судоходства.

Иран задержал иностранный танкер, следовавший в водах Персидского залива. Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщил генерал Корпуса стражей Исламской революции Рамезан Зирахи, военные задержали танкер, который «провозил контрабандой топливо для нескольких арабских стран».

Иранская сторона уточняет, что речь идёт о 700 тыс. литров нефти. При этом не сообщается, для каких именно арабских стран предназначалось топливо. Флаг, под которым шёл корабль, также не указан.

Танкер направили в порт в иранской провинции Бушер. На борту находились семь членов экипажа, все они задержаны.

По информации агентства ISNA, задержание осуществил Корпус стражей исламской революции при участии спецслужб страны в рамках борьбы с организованной контрабандой. Задержанное судно доставлено Национальной иранской компании по распределению нефтепродуктов (NIOPDC).

Начало обострения

Напомним, что произошедшие в последние месяцы в районе Персидского залива события стали причиной обострения отношений между Ираном и рядом западных государств, в особенности США и Великобританией.

В начале июля власти Гибралтара при поддержке британских военнослужащих задержали супертанкер Grace One, следовавший под флагом Панамы. Судно заподозрили в перевозке 2 млн баррелей сырой нефти из Ирана в Сирию в обход действующих в отношении Дамаска санкций. Позднее экипаж танкера отпустили, однако арест самого судна был продлён.

Российский МИД осудил действия властей Гибралтара, подчеркнув, что задержание судна и находившегося на нём груза ведомство рассматривает как целенаправленную акцию с целью дальнейшего осложнения ситуации вокруг Ирана и Сирии.

Танкер Grace One

Reuters

© Jon Nazca/File

«Последовавшие незамедлительно после проведения данной операции восторженные комментарии высокопоставленных официальных лиц Великобритании и США подтверждают эти оценки и свидетельствуют о том, что данная акция готовилась давно с подключением соответствующих служб и ведомств нескольких стран», — добавили в министерстве.

Позднее в Минобороны Великобритании заявили, что три иранских катера предприняли попытку остановить британский нефтяной танкер в Ормузском проливе. Об этом инциденте стало известно 11 июля.

Тогда сообщалось, что фрегат Королевских военно-морских сил Montrose «был вынужден встать» между катерами и танкером и сделать «устное предупреждение», чтобы обеспечить безопасность британского судна.

Задержание британского танкера

Неделю спустя, 19 июля, Корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero «за нарушение международного морского права».

Также по теме «Гарантируем безопасность»: в Иране назвали причину задержания британского танкера в Ормузском проливе Действия Тегерана в Персидском заливе направлены на соблюдение международных морских правил, заявили в МИД исламской республики. Ранее...

По информации Тегерана, танкер совершил столкновение с рыболовецким судном и проигнорировал последовавший за этим сигнал бедствия. После задержания танкер, в экипаже которого были в том числе и граждане России, сопроводили в порт Бендер-Аббас. В Тегеране заявили, что экипаж корабля останется на судне до конца расследования.

После этого глава британского МИД Джереми Хант пригрозил Тегерану «серьёзными последствиями», если ситуация с задержанием танкера не разрешится в скором времени. Кроме того, британский правительственный комитет по безопасности «Кобра» рекомендовал судам Соединённого Королевства временно не приближаться к водам Ормузского пролива.

В свою очередь, Иран объяснил, что придерживается правил судоходства.

«В отличие от пиратства в Гибралтарском проливе, наши действия в Персидском заливе направлены на соблюдение международных морских правил. Как я сказал в Нью-Йорке, именно Иран гарантирует безопасность Персидского залива и Ормузского пролива. Великобритания должна перестать быть соучастником экономического терроризма США», — отмечал глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

На фоне этих событий президент России Владимир Путин подчеркнул, что конфронтация между США и Ираном вызывает беспокойство, поскольку это происходит вблизи российских границ.