Владелец Stena Impero рассказал о переговорах об освобождении танкера
- Reuters
Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.
«Stena Bulk и Northern Marine Management продолжают работать в тесном сотрудничестве с властями, чтобы добиться освобождения Stena Impero и 23 членов его экипажа», — говорится в сообщении на сайте организации.
По данным владельца судна, задержанных моряков посетили сотрудники консульств.
Сообщается, что все члены экипажа здоровы и могут в ограниченном режиме поддерживать контакт со своими родными.
Ранее сотрудники российского посольства в Тегеране сообщили о встрече с задержанными на британском танкере россиянами.
Представители иранского Корпуса стражей Исламской революции 19 июля задержали танкер Stena Impero из-за нарушения международных правил судоходства и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.