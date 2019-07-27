Владелец Stena Impero рассказал о переговорах об освобождении танкера

Компания-владелец британского нефтяного танкера Stena Impero, задержанного 19 июля Ираном в Ормузском проливе, сообщила о продолжении переговоров об освобождении судна и находящихся на нём моряков.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

«Stena Bulk и Northern Marine Management продолжают работать в тесном сотрудничестве с властями, чтобы добиться освобождения Stena Impero и 23 членов его экипажа», — говорится в сообщении на сайте организации.

По данным владельца судна, задержанных моряков посетили сотрудники консульств.

Сообщается, что все члены экипажа здоровы и могут в ограниченном режиме поддерживать контакт со своими родными.

Ранее сотрудники российского посольства в Тегеране сообщили о встрече с задержанными на британском танкере россиянами.

Представители иранского Корпуса стражей Исламской революции 19 июля задержали танкер Stena Impero из-за нарушения международных правил судоходства и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.