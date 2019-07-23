МИД сообщил о контакте с Ираном по задержанным на танкере россиянам

Россия находится в постоянном контакте с иранскими властями для решения ситуации с тремя задержанными на британском танкере Stena Impero россиянами, заявил заместитель главы российского МИД Михаил Богданов.

«Есть контакт, посольство работает, все работают, все службы, все каналы задействованы, с иранцами плотный контакт», — цитирует Богданова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сотрудники российского посольства в Тегеране пытаются установить связь с находящимися на борту британского танкера россиянами.

В дипмиссии выяснили, что моряки могут свободно передвигаться по судну, но им не разрешено покинуть танкер до завершения необходимых процедур.

Танкер Stena Impero под флагом Великобритании был задержан в Ормузском проливе 19 июля. На его борту находятся 23 члена экипажа.