МИД сообщил о контакте с Ираном по задержанным на танкере россиянам
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«Есть контакт, посольство работает, все работают, все службы, все каналы задействованы, с иранцами плотный контакт», — цитирует Богданова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что сотрудники российского посольства в Тегеране пытаются установить связь с находящимися на борту британского танкера россиянами.
В дипмиссии выяснили, что моряки могут свободно передвигаться по судну, но им не разрешено покинуть танкер до завершения необходимых процедур.
Танкер Stena Impero под флагом Великобритании был задержан в Ормузском проливе 19 июля. На его борту находятся 23 члена экипажа.