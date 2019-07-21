Посольство пытается связаться с россиянами на задержанном Ираном танкере

Сотрудники посольства России в Тегеране пытаются установить связь с гражданами страны, находящимися на борту задержанного силами иранского Корпуса стражей Исламской революции британского танкера Stena Impero.

«Нам удалось связаться с главой представительства МИД Ирана в городе, где находится танкер. По его словам, весь экипаж судна на данный момент по-прежнему остаётся на борту», — цитирует ТАСС представителя дипмиссии.

По словам дипломата, моряки могут свободно передвигаться по судну, но не вправе покинуть его до завершения необходимых процедур.

«Мы продолжаем добиваться установления связи с российскими моряками», — добавил собеседник агентства.

Ранее власти Ирана сообщали, что все члены экипажа танкера Stena Impero живы и находятся в безопасности.

Отмечалось, что на борту судна находятся 23 человека, трое из них — граждане России.