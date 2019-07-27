Дипломаты встретились с российскими моряками с танкера Stena Impero

Сотрудники посольства России в Тегеране провели встречу с российскими моряками, находящимися на борту задержанного Ираном британского танкера Stena Impero.

Об этом информирует посольство России в Тегеране в своём Twitter.

«Российские дипломаты встретились с нашими гражданами — членами экипажа задержанного танкера Stena Impero», — указано в сообщении.

Отмечается, что состояние здоровья членов экипажа хорошее, они пока остаются на борту танкера.

Сотрудники Посольства встретились с нашими гражданами - членами экипажа задержанного танкера #StenaImpero. Состояние здоровья моряков хорошее, они пока остаются на борту. Посольство находится в тесном контакте с иранскими партнерами по вопросу о сроках возвращения на родину pic.twitter.com/vUXEd4m6cn — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) July 27, 2019

Ранее в МИД России сообщили, что дипломаты находятся в постоянном контакте с иранскими властями для решения ситуации с задержанными россиянами с танкера Stena Impero.

Танкер Stena Impero под флагом Великобритании был задержан в Ормузском проливе 19 июля. На его борту находятся 23 члена экипажа, в том числе трое россиян.