Дипломаты встретились с российскими моряками с танкера Stena Impero

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Сотрудники посольства России в Тегеране провели встречу с российскими моряками, находящимися на борту задержанного Ираном британского танкера Stena Impero.
Дипломаты встретились с российскими моряками с танкера Stena Impero
  • Reuters

Об этом информирует посольство России в Тегеране в своём Twitter.

«Российские дипломаты встретились с нашими гражданами — членами экипажа задержанного танкера Stena Impero», — указано в сообщении.

Отмечается, что состояние здоровья членов экипажа хорошее, они пока остаются на борту танкера.

Ранее в МИД России сообщили, что дипломаты находятся в постоянном контакте с иранскими властями для решения ситуации с задержанными россиянами с танкера Stena Impero.

Танкер Stena Impero под флагом Великобритании был задержан в Ормузском проливе 19 июля. На его борту находятся 23 члена экипажа, в том числе трое россиян.

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