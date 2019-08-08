В Госдепе сообщили о готовности Трампа к переговорам с Ираном

Если лидеры Ирана стремятся к проведению переговоров с США, то американский лидер Дональд Трамп «ждёт звонка» от них. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

«Если они хотят поговорить о том, как они могут вести себя, как нормальная страна, и как они могут быть возвращены в мир и избавиться от санкций, они точно знают, кому им надо позвонить. Это президент Трамп. И он ждёт их звонка», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что вести переговоры с Ираном ему хочется всё меньше.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.