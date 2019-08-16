В Иране опровергли предоставление гарантий по маршруту танкера Grace 1

Тегеран не давал гарантий, что танкер Grace 1 после освобождения властями Гибралтара не направится в Сирию, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Иран не давал никаких гарантий, что танкер Grace 1 не отправится в Сирию», — цитирует представителя иранского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Ранее МИД Великобритании потребовал от Ирана выполнить обещание, что танкер Grace 1, освобождённый Гибралтаром, не проследует в Сирию.

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, в свою очередь, подтвердил позицию Тегерана о незаконности задержания Grace 1 Гибралтаром.

Танкер Ирана Grace 1 был задержан у берегов Гибралтара 4 июля военнослужащими Королевской морской пехоты Великобритании из-за того, что судно якобы доставляло нефть в Сирию в нарушение санкций.

15 августа Гибралтар принял решение освободить танкер.