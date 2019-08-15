СМИ: Власти Гибралтара 15 августа освободят задержанный иранский танкер
По данным издания, главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо удовлетворён тем, что он танкер больше не последует в Сирию.
4 июля военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, по причине того, что судно, предположительно, доставляло нефть в Сирию.
Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что задержание Британией иранского танкера у берегов Гибралтара является «морским пиратством».