СМИ: Власти Гибралтара 15 августа освободят задержанный иранский танкер

Иранский танкер Grace 1, который был задержан властями Гибралтара в начале июля, будет освобождён в четверг, 15 августа. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

По данным издания, главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо удовлетворён тем, что он танкер больше не последует в Сирию.

4 июля военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, по причине того, что судно, предположительно, доставляло нефть в Сирию.

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что задержание Британией иранского танкера у берегов Гибралтара является «морским пиратством».