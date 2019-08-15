В Лондоне прокомментировали ситуацию с иранским танкером Grace 1

В МИД Великобритании заявили, что Иран должен выполнить обещание о том, что иранский танкер Grace 1, освобождённый Гибралтаром, не проследует в Сирию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского правительства.

«Мы отмечаем, что правительство Гибралтара получило заверения от Ирана в том, что Grace 1 не проследует в Сирию. Иран должен соблюдать предоставленные им гарантии», — заявили в МИД Великобритании.

Также в британском внешнеполитическом ведомстве заявили, что «нет никакой связи между незаконным захватом Ираном коммерческих судов в Ормузском проливе и обеспечением правительством Гибралтара соблюдения санкций ЕС в отношении Сирии».

4 июля военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара Grace 1 в связи с тем, что судно, предположительно, доставляло нефть в Сирию.

15 августа власти Гибралтара заявили о решении освободить иранский танкер Grace 1.