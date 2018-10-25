«О консенсусе говорить не приходится»: почему страны ЕС не могут достичь согласия по вопросу размещения ракет США

В политической элите ЕС происходит «очень серьёзное брожение» по вопросу возможного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. Он отметил, что Брюссель пока не готов гарантировать неразмещение американских ракет на территории стран — членов объединения, несмотря на соответствующие инициативы ряда немецких парламентариев. В Совете Федерации считают, что Белый дом переходит в активную фазу открытого политического противостояния и подрывает региональную стабильность на континенте.

В Европейском союзе пока нет единого мнения по вопросу возможного размещения американских ракет на территории континента в случае выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

В частности, он сообщил, что немецкие депутаты Европарламента ставят вопрос о принятии на уровне Евросоюза решения, запрещающего размещение ракет Соединённых Штатов.

В то же время, по словам Чижова, Брюссель пока не готов дать гарантии, что американские ракеты не будут размещены на территории ЕС.

«В ЕС пока ещё находится Великобритания, которая, как известно, стопроцентно поддерживает любые шаги США. Там же находятся Польша, страны Прибалтики. Поэтому ни о каком консенсусе в ЕС пока говорить не приходится», — цитирует Чижова РИА Новости.

Как отметил дипломат, в данный момент политики подчёркивают, что «Евросоюз к этому никакого отношения не имеет, не будучи военным блоком».

«Другое дело, что, конечно, в политической элите стран Евросоюза брожение пошло очень серьёзное», — пояснил Чижов.

20 октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора РСМД, поскольку РФ якобы не выполняет его условия. Согласно документу, стороны отказываются от применения и разработки баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км.

Кроме того, глава Белого дома задумался о включении Китая в новое соглашение. Как отметил его советник по национальной безопасности Джон Болтон, именно российские нарушения «за последние пять лет, если не больше», привели к нынешней ситуации.

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В свою очередь, в Москве сочли «чрезвычайно опасным» намерение американской стороны развязать новую гонку вооружений. Президент Владимир Путин подчеркнул, что России придётся ответить на это возможное решение зеркальным образом.

При этом в новом военном бюджете США зафиксировано проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по ракетам средней и меньшей дальности, отметил глава государства. По мнению российского лидера, этот факт демонстрирует, что решение о выходе из соглашения уже принято.

«В общем, не понимаю, нужно ли доводить Европу до состояния такой высокой степени опасности. Не вижу для этого никаких оснований, но, повторю, это не наш выбор, мы к этому не стремимся. Сможем ли мы ответить? Сможем, и это будет очень быстро и эффективно», — заявил Путин.

Москва ещё на ранних этапах обсуждения этой проблемы передала американской стороне информацию о ракете 9М729, которую якобы испытывали на дальность, запрещённую ДРСМД. Как заметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, в ходе учений «Запад-2017» эта ракета показала дальность полёта менее 500 км.

Дипломат считает, что тема ДРСМД станет одной из главных на переговорах Путина и Трампа, которые должны состояться в Париже 11 ноября. При этом Россия внесёт на рассмотрение в комитет Генассамблеи ООН проект резолюции в поддержку сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Европейские разногласия

При этом в Европе также призвали Белый дом отказаться от поспешных решений, которые могут привести к росту напряжённости между мировыми державами.

Так, в Австрии договор, заключённый между Москвой и Вашингтоном, назвали «краеугольным камнем» для архитектуры безопасности Европы. По словам министра иностранных дел Карин Кнайсль, в Вене очень обеспокоены намерением США.

«Я с самого начала заявила, что сожалею о том, что этот договор ставится под сомнение со стороны США», — цитирует её ТАСС.

С более жёсткими комментариями выступили власти Германии. Глава МИД страны Хайко Маас подчеркнул, что Берлин «не готов запускать новую гонку вооружений». Правительство ФРГ также выразило сожаление в связи с возможным выходом Америки из договора. Наряду с этим в Бундестаге сообщили о намерении стать посредником между сторонами.

«Если вновь начнут размещаться такие ракеты в Европе, в Германии, это будет катастрофой, поражением для всех», — сказал член комитета бундестага по обороне Александер Ной.

Заседание лидеров стран Евросоюза

© Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

В то же время министры иностранных дел Польши и Украины Яцек Чапутович и Павел Климкин поддержали намерения Вашингтона, связанные с якобы регулярными нарушениями российской стороной её международных обязательств. Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заверил, что Великобритания будет «абсолютно непоколебима» в поддержке американских властей по этому вопросу.

«Страны Европы могут подставить сами себя»

В своей политике подавляющее большинство стран ЕС полностью ориентированы на те решения, которые принимаются Соединёнными Штатами. Об этом RT заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«ЕС не даёт гарантий, потому что Евросоюз — практически вассал США. Да, периодически они пытаются что-то демонстрировать, возражать американцам, но в военных вопросах ЕС следует в фарватере Соединённых Штатов. Тем более, что Америка являются ведущей страной НАТО. Я думаю, что даже если бы ЕС давал гарантии о неразмещении ракет, это вызвало бы большие сомнения», — сказал он.

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Сенатор уверен, что Вашингтон в случае выхода из договора с Москвой всё же установит в Европе собственные ракеты, в том числе с ядерным зарядом.

«Кроме всего прочего, в ЕС входят разные страны. Поляки, к примеру, вообще на всей своей территории готовы разместить не одну армию и дивизию США. Тоже самое с Литвой, Польшей и Румынией. Поэтому, если американцы выйдут из ДРСМД, с высокой долей вероятности можно утверждать, что ракеты будут развёрнуты. В частности, не просто ракеты, а ракеты с ядерными боеголовками. Но это чревато для стран ЕС, они тем самым подставляют сами себя и должны чётко понимать, к чему это может привести», — пояснил Цеков.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди назвала американскую инициативу переходом в активную фазу открытого политического противостояния.

«Несомненно, размещение американских ракет в государствах членах ЕС — подрыв основных устоев создания Евросоюза. Это провокация, направленная на подрыв всей региональной стабильности континента. Новая европейская риторика, звучащая с трибун Европарламента, содержит тревогу за мирное будущее Европы. США открыто пытаются «продавить» Евросоюз, превратив его территорию в военный полигон для реализации своих милитаристских целей», — сказала сенатор.

Она заметила, что агрессивная политика США уже вызвала волну справедливых протестов.

«Наши зарубежные соседи должны осознавать, что дальнейшие шаги Евросоюза, неосмотрительно позволяющего США использовать территорию государств — членов ЕС в качестве военного плацдарма в против России, встретят активное российское противодействие и могут иметь серьёзные последствия», — подчеркнула Ковитиди в разговоре с RT.