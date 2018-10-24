«Вероятно, встретимся»: Трамп поддержал предложение Путина о переговорах в Париже

Президент США Дональд Трамп ответил на предложение российского лидера Владимира Путина провести двустороннюю встречу 11 ноября в Париже. По мнению главы Белого дома, переговоры, вероятнее всего, состоятся. Как полагают эксперты, во многом их повестка будет зависеть от исхода промежуточных выборов в США, которые пройдут 6 ноября. По словам аналитиков, в Вашингтоне понимают, что диалог с Россией необходим, в частности, для урегулирования кризиса на Ближнем Востоке и переговоров с Ираном.

11 ноября в Париже пройдут мероприятия по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны. На торжества во Франции приедут многие высокопоставленные гости, в том числе президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп.

Накануне Путин предложил провести встречу с президентом США в столице Пятой республики. Трамп заявил, что переговоры, вероятно, состоятся.

«Мы, вероятно, встретимся. Встреча ещё не организована, но, наверное, состоится», — сказал американский лидер журналистам.

Во вторник советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, который совершил двухдневный визит в Россию, также высказался за проведение переговоров.

«Несмотря на различия, которые существуют между нами в соответствии с национальными интересами каждой страны, нам очень полезно встречаться и находить те точки соприкосновения, которые могут быть для нас полезны», — отметил советник американского лидера.

В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков добавил, что на парижские переговоры также приедут ключевые представители российской и американской делегаций. «Это будет нормальная двусторонняя встреча», — пояснил он.

Отметим, что Болтон в ходе визита в Россию встретился с российским лидером, а также главой МИД Сергеем Лавровым, секретарём Совбеза Николаем Патрушевым и министром обороны Сергеем Шойгу. Прошедшие переговоры американский чиновник назвал «очень комплексными и детальными».

Также по теме «Грубая ломка отношений»: почему намерение США выйти из ДРСМД не нашло широкой поддержки в мире Немногие мировые политики поддержали планы президента США Дональда Трампа вывести страну из Договора о ликвидации ракет средней и...

«Прежде всего обсуждались вопросы стратегической стабильности, разоруженческое досье, вопросы контроля над вооружениями, в том числе в связи с намерениями администрации США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — заметил Ушаков.

Между тем в Кремле не исключили, что в дальнейшем российский лидер может посетить американскую столицу. Сразу после саммита в Хельсинки Трамп поручил своей администрации подготовить визит Путина в Вашингтон осенью, но из-за резкой критикой со стороны американского истеблишмента было принято решение отложить продолжение диалога с Москвой на начало 2019 года.

«Мы, безусловно, готовы. В целом, тема возможных обменов визитами действительно рефреном затрагивалась, но пока каких-то конкретных решений на этот счёт нет», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На прошлой неделе Дональд Трамп сообщил о скором выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 8 декабря 1987 года, поскольку РФ якобы не выполняет условий соглашения. Позднее он пригрозил России и Китаю, пообещав наращивать ядерный арсенал США до тех пор, пока эти страны «не придут в себя».

Инициативу американской стороны по выходу из очередного международного соглашения раскритиковали большая часть мирового сообщества. Слова поддержки Трампу высказали лишь в Великобритании, Польши и Украины.

Напомним, что Вашингтон под руководством администрации Трампа вышел из Парижского соглашения по климату, Совместного всеобъемлющего плана действий (сделка по ядерной программе Ирана), соглашения по Транстихоокеанскому партнёрству и пересмотрел на более выгодных для себя условиях договор о зоне свободной торговле (NAFTA). Кроме того, США покинули совет ООН по правам человека и ЮНЕСКО.

«Трамп приедет в Париж с пакетом готовых предложений»

Как заметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с RT, новая встреча лидеров состоится через несколько дней после промежуточных выборов в США, но это не означает, что в Америке разрешится острейшая внутриполитическая борьба.

«Результат, который считается более вероятным — то, что демократы добьются успеха в нижней палате и возьмут её под контроль, всю атмосферу ещё больше взвинчивает. Тогда они будут использовать эту возможность для атак на Трампа по всем направлениям. Если республиканцы сохранят контроль над обеими палатами, это может немного утихомирить страсти», — заметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что основная политическая борьба в Соединённых Штатах ожидается через два года — в 2020-м.

«Американские избиратели не любят, когда всё полностью под контролем одной партии и больше стремятся к балансу. Трамп настойчив, у него есть представление, зачем нужна Россия, и он пытается вопреки всему это представление претворить в жизнь — в этом плане можно восхититься его несгибаемой волей», — пояснил Лукьянов.

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин также отметил, что при успешном для Республиканской партии исходе промежуточных выборов Трамп будет ощущать, что выбранный им внешнеполитический курс был принят американцами.

«В этом случае, он будет ощущать поддержку республиканцев, которые пришли к консенсусу в том, что с Россией нужно разговаривать, и если не восстанавливать с ней отношения, то хотя бы корректировать их. Если Трамп и республиканцы сохранят контроль над одной из палат, то не будет возможности для импичмента и «торпедирования» его политики. Я думаю, Трамп приедет в Париж с пакетом готовых предложений», — сказал он.

Также по теме Подготовка к Парижу: как прошёл рабочий визит Болтона в Россию Во второй день своего визита в Москву советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон провёл переговоры с российским лидером...

По мнению эксперта, диалог глав государств будет касаться не только двусторонних отношений, но и ситуации на Ближнем Востоке, а также взаимодействия с Китаем.

«В последнее время США не могут действовать без России, некому влиять на Иран. Кроме того, будет разговор о Сирии в контексте влияния Ирана на регион. Глава Белого дома также будет пытаться заставить Россию пойти на уступки ради ослабления санкционного режима и сохранения договора РСМД», — заметил Ярыгин в беседе с RT.

Напомним, что 16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обсудили различные вопросы международной повестки дня, в частности ситуацию на Украине и в Сирии, реализацию проекта «Северный поток — 2», а также обвинения во вмешательстве России в американские выборы. Оба лидера подчёркивали, что беседа была жёсткой и открытой.