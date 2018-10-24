Антонов оценил последствия выхода США из ДРСМД
«Считаю, что если Соединённые Штаты реализуют свои намерения по выходу из этого договора, то системе договоров в области стратегической безопасности будет нанесён серьёзный, а может быть, даже непоправимый ущерб», — приводит его слова РИА Новости.
Дипломат добавил, что в таком случае у России и США «останется один договор, будущее которого неясно».
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что Россия и США найдут способ урегулировать разногласия, касающиеся ДРСМД.
В мае заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с НСН оценил возможность компромисса между Россией и США по указанному соглашению.