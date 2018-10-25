«Быстро и эффективно»: Путин рассказал об ответе России в случае выхода США из ДРСМД

Россия способна «очень быстро и эффективно» ответить на возможные действия Соединённых Штатов, если они выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам президента РФ Владимира Путина, в случае вероятного размещения американских ракет в Европе Москва примет зеркальные меры. Российский лидер выразил озабоченность последовательным выходом США из соглашений, регламентирующих ограничение роста вооружений, но подчеркнул готовность Москвы работать с Вашингтоном «без всяких истерик». Такие заявления Путин сделал по итогам переговоров с главой кабмина Италии Джузеппе Конте, в ходе которых стороны отметили необходимость укрепления межгосударственных отношений. Итальянский премьер обозначил важность роли России для выработки решения международных проблем.

Россия сможет оперативно и эффективно ответить на возможные действия США в случае их выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте, который находится в Москве с двухдневным официальным визитом.

Говоря о вероятной поставке американских ракет в Европу после выхода из ДРСМД, Путин констатировал, что Москва будет вынуждена ответить зеркально. Поэтому европейские страны, которые согласятся на размещение ракет, должны будут понимать, что такими действиями они ставят свою территорию под угрозу возможного ответного удара.

«В общем, не понимаю, нужно ли доводить Европу до состояния такой высокой степени опасности. Не вижу для этого никаких оснований, но, повторю, это не наш выбор, мы к этому не стремимся. Отвечая прямо на ваш вопрос, сможем ли мы ответить, — сможем, и это будет очень быстро и эффективно», — заявил Путин.

По его словам, проблема вокруг Договора РСМД возникла «не вчера и не три дня назад», когда президент США Дональд Трамп анонсировал выход из соглашения. Он напомнил, что конгресс одобрил проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по ракетам средней и меньшей дальности и это было зафиксировано в новом военном бюджете США.

«Это значит, что решение было уже принято. И если проводятся НИОКРы ... значит, будет сделан и следующий шаг», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что Москву беспокоит ликвидация Договора об ограничении систем противоракетной обороны, из которого Джордж Буш — младший в одностороннем порядке вывел США в декабре 2001 года. Сейчас речь идёт о ДРСМД, а в перспективе неясной остаётся судьба Соглашения о мерах по ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«Если всё это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере ограничения роста вооружения. Тогда ситуация будет, на мой взгляд, крайне опасной. Не остаётся ничего, кроме гонки вооружений», — подчеркнул президент.

Также по теме «Крайне опасный шаг»: к каким последствиям может привести выход США из договора о РСМД Дональд Трамп анонсировал выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — соглашения между Москвой и...

Российский лидер отметил, что в качестве формального предлога для возможного выхода США из ДРСМД используются обвинения в адрес Москвы о якобы нарушении ей соглашения. Однако Вашингтон не только не предъявляет никаких доказательств, но и сам нарушает договор, разместив в Румынии пусковые установки ПРО «Иджис», которые могут быть переоборудованы для применения ударных, а не противоракет, простой сменой программного обеспечения.

«Они уже сами нарушили этот договор. А беспилотные летательные ударные аппараты? Это тоже прямое нарушение, по сути. Они ничем не отличаются от ракет малой и средней дальности. Поэтому это известный способ — «держи вора», но он в данном случае не работает», — сказал Путин.

По словам президента, российская сторона внимательно анализирует ситуацию. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что Москва готова работать с Вашингтоном «без всяких истерик» и показательными будут решения, которые последуют за объявлением о намерении выйти из ДРСМД.

«Надеюсь, что мы по всем этим вопросам хотя бы на полях встреч в Париже 11 ноября сможем с президентом Соединённых Штатов на эту тему проговорить», — добавил Путин.

В свою очередь, Джузеппе Конте отметил, что Италия с тревогой относится к возможному выходу США из ДРСМД. По его словам, он намерен заявить Дональду Трампу, что Италия сделает всё возможное для сохранения окна диалога по этому вопросу.

«Мы должны концентрироваться на других перспективах сотрудничества и избежать эскалации, которая может быть тревожна для всех», — заявил Конте.

«Россия необходима для выработки решений основных международных кризисов»

Подводя итоги прошедших в Кремле переговоров, Владимир Путин назвал их содержательными и весьма результативными. По его словам, был охвачен практически весь спектр вопросов российско-итальянского взаимодействия, а также подняты актуальные международные темы, включая ситуацию в Сирии, Ливии и на Украине.

«Италия — наш важный экономический партнёр, поэтому сегодня мы с господином Конте сфокусировали внимание прежде всего на сотрудничестве в торгово-инвестиционной сфере. В 2017 году двусторонний товарооборот увеличился более чем на 20% и достиг $24 млрд, а в январе — августе текущего года прибавил ещё 15%», — рассказал Путин.

Российский лидер выразил уверенность в том, что достигнутые договорённости будут способствовать дальнейшему развитию многопланового российско-итальянского сотрудничества.

При этом Джузеппе Конте констатировал, что в реалиях множества вызовов для европейской безопасности и развития итальянские власти отмечают чрезвычайную важность обсуждения этих проблем с таким стратегическим партнёром как Россия.

«Россия необходима для того, чтобы вырабатывать решения для основных международных кризисов», — подчеркнул итальянский премьер.

Касаясь темы действующих антироссийских санкций, Конте отметил, что для Италии санкции «никогда не являются целью, они представляют собой инструмент, который необходимо как можно скорее оставить за спиной, потому что диалог — это лучшее решение».

Он добавил, что украинский кризис — это проблема, которая «создала трещину и замедлила, неким образом блокировала» диалог между Россией и Европой, который сложился за 25 лет.

«Мы не можем этого допустить. Мы должны обязательно преодолеть этот этап. Он даже слишком долго продлился... Италия очень амбициозна. Она хотела бы убедить всех остальных партнёров, что диалог — лучший путь к выработке решения», — отметил Конте.

Владимир Путин и Джузеппе Конте

Reuters

© Sergei Chirikov/Pool via REUTERS

На благо Европы

Говоря о взаимодействии двух стран в области энергетики, российский лидер сообщил, что в настоящее время рассматривается возможность прокладки магистральных газопроводов по южному маршруту для доставки российского газа в Европу.

«У нас очень широкий спектр взаимодействия в сфере энергетики. Что касается конкретно вопросов по развитию инфраструктуры, мы изучаем все возможности: и подключение Италии по различным маршрутам к «Турецкому потоку» (это может быть через Болгарию, это может быть даже через Сербию или Венгрию, это может быть через Грецию), это и сотрудничество в связи с увеличивающимся объёмом будущих поставок по «Северному потоку — 2», хотя непосредственно «Северный поток — 2» мы не обсуждали», — рассказал Путин.

Президент напомнил, что трубопроводные системы от Баумгартена (куда придёт российский газ по «Северному потоку — 2») до Италии — это совместное российско-итальянское предприятие, поэтому в этом смысле Рим должен быть заинтересован в реализации проекта «Северный поток — 2».

«Но повторяю ещё раз: мы обсуждаем всевозможные варианты, и ещё раз хочу подчеркнуть, они не направлены против интересов какой бы то ни было третьей стороны, в том числе не направлены на то, чтобы ущемить интересы Украины», — подчеркнул президент.

По его словам, реализуемые инфраструктурные проекты призваны обеспечить растущие потребности энергетики и экономики Европы в углеводородных ресурсах в целом.

«Несмотря на непростые времена»

В ходе переговоров с Конте российский лидер отметил, что Москва и Рим продолжают поддерживать дружественные отношения, несмотря ни на что.

«Между Россией и вашей страной в последние годы, десятилетия сложились очень деловые и в то же время очень тёплые отношения, которые поддерживаются практически всеми политическими силами как в Италии, так и в РФ. Несмотря на непростые времена сегодня, мы никогда не теряли высокий уровень политических контактов», — заявил Путин.

По его словам, Рим в последнее время несколько «уступил свои позиции на российском рынке как экономической платформе», но тем не менее Италия занимает шестое место во внешнеторговом обороте РФ. В России работают порядка 500 итальянских компаний, в том числе за счёт этого наблюдается устойчивый рост товарооборота в течение последних двух лет, отметил президент.

#Kremlin, meeting with Italian Prime Minister Giuseppe Conte on bilateral cooperation in energy, investment and cultural and humanitarian fields https://t.co/7d3RO8KdNUpic.twitter.com/mVtw7uklRk — President of Russia (@KremlinRussia_E) October 24, 2018

В ходе встречи Владимир Путин отдельно поблагодарил мэра Рима и медиков, которые оказали своевременную помощь российским футбольным болельщикам во время инцидента в метро итальянской столицы.

Со своей стороны, Конте также тепло отозвался о взаимоотношениях Рима и Москвы и пригласил президента России посетить Италию.

«Я очень хотел бы, чтобы вы в ближайшее время посетили Италию. Вы слишком долго у нас не были... Не хотел бы, чтобы у итальянского народа сложилось впечатление, что вы не уделяете ему должного внимания», — подчеркнул Конте.

По его словам, Россия и Италия продолжают поддерживать качество и объём отношений, что является подтверждением прочности связей между странами. В ходе своего визита в Москву Конте намерен «ещё раз изучить и посмотреть, насколько возможно развить потенциал» российско-итальянских отношений.

Итальянские проекты в России

Президент РФ и премьер Италии также провели встречу с руководителями ведущих итальянских предприятий, работающих в России. В начале мероприятия лидеры двух стран по видеосвязи приняли участие в церемонии открытия в Челябинске завода по производству высоковольтных электродвигателей ЗАО «Русские электрические двигатели». Предполагается, что это предприятие обеспечит 100%-ное производство на территории России и поможет исключить зависимость от иностранных заводов.

В среду, 24 октября, Джузеппе Конте встретился со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. Они обсудили торгово-экономическое и культурное сотрудничество, а также взаимодействие в области вертолётостроения.

«Эта сфера взаимодействия (вертолётостроение. — RT), по мнению Медведева, могла бы носить более широкий характер», — сообщил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Напомним, в 2012 году в подмосковном Томилино было открыто совместное российско-итальянское предприятие по производству гражданских вертолётов AW139.

Двухмоторный многоцелевой вертолёт AgustaWestland AW139

РИА Новости

© Виталий Белоусов

На переговорах премьеров было затронуто и культурное взаимодействие, в частности книгоиздание. Так, Италия намерена стать гостем на следующей книжной ярмарке.

Новый курс Рима

В начале марта 2018 года в Италии прошли парламентские выборы, в результате которых большинство в парламенте получили евроскептики. Юрист Джузеппе Конте был выдвинут на должность премьер-министра.

Перед формированием нового кабинета министров Движение пяти звёзд и «Лига Севера» заключили «правительственный контракт». Среди прочего в документе содержится пункт о необходимости отмены антироссийских санкций и прописано, что Рим выступает за открытость в отношениях с Москвой, которая является «не угрозой, а всё более значимым торгово-экономическим партнёром».

Вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини называл санкции против России «социальным, культурным и экономическим абсурдом». За экономическое сотрудничество выступают и бизнес-круги республики. В феврале 2018 года Крым посетила делегация, в которую вошли представители сельскохозяйственной сферы. Они заявили, что нацелены на налаживание контактов «между итальянским и крымским бизнесом». В мае полуостров посетил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, а в июне текущее правительство выразило готовность обсуждать статус Крыма.