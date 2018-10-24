«Вы слишком долго у нас не были»: премьер-министр Италии Конте пригласил Путина в Рим

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RT
В Москву с официальным визитом прибыл глава кабинета министров Италии Джузеппе Конте. В среду, 24 октября, его принимает президент России Владимир Путин. На повестке дня — сотрудничество России и Италии, а также острые международные вопросы, в частности урегулирование в Сирии и Ливии. RT вёл прямую трансляцию из Кремля.

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