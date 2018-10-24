«Не имеет права на существование»: почему Польша призывает ФРГ отказаться от «Северного потока — 2»

Президент Польши Анджей Дуда утверждает, что проект «Северный поток — 2» носит политический и стратегический характер, а его реализация создаст угрозу энергетической безопасности странам Центральной и Восточной Европы. По словам главы государства, Евросоюз должен отказаться от трубопровода из-за отсутствия единого мнения по этому вопросу. Дуда призвал Германию последовать примеру Варшавы и перейти к закупке СПГ из США. Как считают эксперты, польская сторона рассчитывает получить финансовую выгоду от своей проамериканской позиции.

Президент Польши Анджей Дуда в ходе визита в Германию призвал власти страны отказаться от участия в проекте «Северный поток — 2». По его словам, поставки голубого топлива через этот газопровод могут угрожать энергетической безопасности Европы.

«Трубопровод «Северный поток — 2» не имеет права на существование», — сказал Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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Как полагают в Варшаве, проект в дальнейшем навредит энергетическим отношениям на континенте, поскольку обеспечит доминирование «Газпрома», а также создаст трудности для ряда государств Центральной и Восточной Европы. Глава государства выразил удивление, что различные европейские институты, в частности Европейская комиссия, не выступили против реализации подконтрольного компании Nord Stream AG проекта.

«Мы повторяем, что этот проект носит политический и стратегический характер, а не экономический. Мы не видим в этом вопросе необходимой солидарности», — добавил польский лидер.

Он также выразил мнение о большей целесообразности закупок сжиженного природного газа из США, приведя в пример опыт Варшавы.

Напомним, что 17 октября польская энергетическая компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) подписала контракт с американской Venture Global LNG сроком на 20 лет, условия которого предусматривают ежегодный экспорт 2 млн тонн СПГ.

«Будет ли закуплен американский СПГ или нет, это опять же экономическое решение, а не политическое», — подчеркнул президент ФРГ.

Отметим, что Дуда в преддверии визита в Берлин в интервью Польскому радио заявил, что «Северный поток — 2» несёт в себе энергетическую опасность для Украины и Словакии. По его мнению, Польша тоже бы попала под удар, если бы не заблаговременные действия Варшавы.

«В Польше рассчитывают на экономическую поддержку США»

Обострение антироссийской риторики со стороны Польши связано с тем, что реализация проекта «Северный поток — 2» находится в завершающей стадии. Такое мнение высказал в разговоре с RT заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

«Понятно, что остановить строительство трубопровода невозможно, это тщетные попытки польского руководства. Польша рассчитывала «поживиться» на газовых поставках в Европу, делался расчёт на то, что польские порты станут хабами для поставки американского СПГ в Европу, и на то, что Польша будет снабжать им страны Восточной и Южной Европы», — заметил эксперт.

Он отметил, что в Варшаве стремятся получить дивиденды из газовой отрасли, поскольку через несколько лет страна останется без внешней экономической помощи со стороны Европейского союза.

«Делается расчёт на то, что поддержка американской политики в Европе, в частности по газу, создаст выгодные условия для Польши и Вашингтон станет новым спонсором страны после Брюсселя. Такая позиция не принимается Европой, Польша по вопросу «Северного потока — 2» изолирована от стран старой Европы», — заметил Шатров.

Танкер, перевозящий американский СПГ

Reuters

© Issei Kato

Руководитель центра «Международная энергополитика» Юрий Солозобов также отметил, что в заявлении польского президента нет ничего неожиданного.

«Это долгоиграющая тема польской политики. Здесь есть две составляющие: политическая и экономическая. Политическая состоит в том, что всё американское необычайно модно в Польше, и теперь польское общество видит в американцах того большого защитника, который может спасти Польшу от двух исторических врагов — Германии и России», — заметил Солозобов в беседе с RT.

Он добавил, что ветки «Северного потока — 2», идущие по морскому дну, снижают нагрузку на транзитные поставки с Украины. В этой связи, по его мнению, страны Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) озабочены тем, что могут остаться вне большого газового потока.

«Германия рассматривает этот проект как экономический, она вступает в фазу вывода из эксплуатации АЭС, поэтому замены российского газа в ближайшие 10—20 лет не будет. При этом терминалы СПГ, которые строились в Литве и Польше, не заполнены до конца, и те, что строятся в Германии, являются резервными вариантами, но и они не смогут на 100% заменить трубопровод. Все это прекрасно понимают, но продолжают вести свою политическую риторику», — заключил аналитик.

Под американским патронажем

Отметим, что в последнее время власти Польши поддерживают Соединённые Штаты по большей части внешнеполитических вопросов.

На фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей давности (ДРСМД), министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о воссоздании в составе Войска Польского 14-го Сувалкского полка противотанковой артиллерии. В зону ответственности группировки будет входить территория, расположенная возле границ с Белоруссией, Литвой и Калининградской областью РФ.

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При этом Дуда на всё той же пресс-конференции со Штайнмайером отметил, что Польша якобы систематически получает данные о том, что в Калининград пребывают боевые снаряды, которые якобы нарушают ДРСМД между Москвой и Вашингтоном.

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в статье для издания Rzeczpospolita заявил, что именно НАТО пыталось выстроить как можно более крепкие отношения с Россией, которая последовательно увеличивает свой и без того мощный военный потенциал, но альянсу этого не удалось. К тому же Москва якобы реализует собственную доктрину «сфер влияния и вмешательства во внутренние дела других стран».

«Мы уважаем опасения союзнических государств находящихся географически ближе к Средиземному морю, однако мы также ожидаем понимания нашего восприятия угроз. Угроза, идущая с Востока, реальна и имеет экзистенциальный характер», — заявил польский дипломат.

Отметим, что в середине сентября глава Минобороны Польши Блащак также рассказал о «реальной возможности» появления на территории страны постоянной военной базы США. При этом Варшава готова сама заплатить $2 млрд за строительство инфраструктуры, опасаясь якобы роста угроз со стороны РФ.

«Иногда мы слышим вопрос о том, не нарушит ли размещение дополнительных войск США в Польше положений договора НАТО — Россия. Мы отвечаем на него с полным убеждением того, что нельзя нарушить что-то, что уже было нарушено. Сирия, Солсбери, Гаага, вмешательство в выборы западных стран — это очередные примеры поведения России, которые противоречат правилам международных отношений», — считает польский дипломат.

Между тем в Москве напомнили, что подобная инициатива станет прямым нарушением одного из главных актов договора, заключённого между Североатлантическим альянсом и РФ, который запрещает развёртывание существенных боевых сил на постоянной основе на территориях стран — членов НАТО из Восточной и Центральной Европы.

«Это всё очень интересные процессы. Мы будем за ними следить, потому что это напрямую касается и нашей безопасности. Идей много», — заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с директором RT France, представителями еженедельника Paris Match и издания Le Figaro.

Президент России Владимир Путин также напоминал, что это не российская сторона двигает воинские контингенты к границам стран НАТО, а совсем наоборот.

«Инфраструктура НАТО военная движется к нашим границам, увеличивается количество личного состава, техники вблизи наших границ, проводится всё больше и больше учений», — пояснял российский лидер в августе.